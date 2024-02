Hochsauerlandkreis/Winterberg. Eine Polarfront bringt noch einmal Schnee zurück auf die Berge rund um Winterberg. Der Februar wird unterdessen wohl Temperaturrekorde knacken.

Bisher ist der Februar im Sauerland auf Rekordkurs in Sachen Milde und in den kommenden Tagen wird sich an dieser Richtung wenig ändern. Bis Donnerstag bleibt es frostfrei und sehr wechselhaft. Am Dienstag fallen noch einige Schauer, zum Mittwoch ist es zunächst trocken, aber wolkig. Ab der Nacht zu Donnerstag überquert uns ein kräftigeres Regengebiet. Zunächst kommen wir auf die Vorderseite, welche nochmals für eine Verstärkung der Südwestströmung sorgen wird. Das Wetter im Raum Winterberg schlägt dann um: In der Nacht zu Freitag überquert uns eine Kaltfront und nachfolgend ist der Weg frei für Polarluft. Diese muss aber einen weiten Weg über den Ozean nehmen und kommt damit deutlich erwärmt bei uns an. Im weiteren Verlauf überqueren uns weitere Randtiefs, die schrittweise neue Schübe von Polarluft bringen. Zumindest in den Gipfellagen rund um, Winterberg und anderen höher gelegenen Gebieten könnte es nochmals winterlich werden.

Das Wetter auf dem Berg

Da das Angebot an befahrbaren Pisten in Winterberg schrumpft. Insgesamt sind die Bedingungen aber für das Wetter noch recht gut. In Richtung Wochenende kommt zumindest wieder etwas der Winter zurück. © WP | Mark Clemens

Am vergangenen Freitag erreichten die Temperaturen selbst an unserer Station im 780 m hoch gelegenen Altastenberg 12 Grad. Dazu zeigte sich zeitweise die Sonne und die Vögel zwitscherten. Trotzdem war im Ort noch Wintersportbetrieb möglich. In den kommenden Tagen werden die Skipisten zunächst weiter leiden, denn die Temperaturen bleiben in den Hochlagen deutlich im Plusbereich. Meist schwanken die Werte von Dienstag bis Mittwoch zwischen 4 und 6 Grad am Tag und zwischen 2 und 4 Grad in den Nächten. Zum Donnerstag wird es vorübergehend sogar noch milder. Dazu erwartet uns meist wolkiges Tiefdruckwetter, die Sonne hat immer nur kurze Chancen mal eine Wolkenlücke zu finden. Am Dienstag muss daraus mit einigen Regenschauern gerechnet werden, doch auch längere trockene Phasen sind möglich. Am Mittwoch starten wir zunächst weitgehend trocken in den Tag. Trotzdem bleibt die Wolkendecke wohl überwiegend geschlossen. Am Nachmittag und Abend kündigt sich mit auffrischendem Wind ein neues Regengebiet an. Dieses überquert uns bis zum Donnerstagabend und bringt teils kräftigen Regen. Dazu bleibt der Wind sehr lebhaft mit einigen stürmischen Böen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Der Spitzenwert in Hallenberg für diesen Monat wurde am vergangenen Freitag mit 14,6 Grad erreicht. Bei diesen Temperaturen und zeitweisem Sonnenschein fühlt sich der Frühling tatsächlich sehr nah an. Vor drei Jahren war es im Februar allerdings noch deutlich milder, damals wurden in der Spitze sogar 17,4 Grad gemessen. Besonders an diesem Februar ist stattdessen das vollkommene Ausbleiben von Frostnächsten und dies wird sich noch einige Tage weiter ziehen. Von Dienstag bis Donnerstag haben wird es mit einer westlichen Luftströmung zu tun.

Diese ist wolkenreich und mild, die Temperaturen erreichen in der Spitze bis etwa 10 Grad, nachts kühlen sie nur in Ausnahmefällen unter 5 Grad ab. Streusalz und Schneeschaufel können also weiter im Schuppen bleiben. Dazu kann sich die Sonne im Schutz der Berge des Rothaargebirges zwar mal hin und wieder blicken lassen. Insgesamt ist sie gegenüber den Wolken aber deutlich im Nachteil. Dazu muss besonders am Dienstag mit einzelnen Schauern gerechnet werden, Mittwoch ist es lange Zeit trocken. Im Laufe des Abends kommt Regen auf, der mit wenigen Unterbrechungen auch am Donnerstag anhält. Vorübergehend deutlich milder mit bis zu 12 Grad.

Das Wetter für den Nordkreis

Können wir jetzt schon für den Frühling planen und alles was mit Winter zu tun hat einmotten ? Ich würde sagen: Nein ! Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn sich Schnee und Frost nun gar nicht mehr zeigen, selbst im April kann es noch winterliche Tage bis in die Täler geben. Auch die Entwicklung der Großwetterlage deutet nichts darauf hin, dass die warmen Bedingungen zum Februarende so schnelle Fortschritte machen, wie dies zuletzt der Fall war. In den kommenden drei Tagen befinden wir uns im Ruhrtal und auf der Briloner Hochfläche irgendwo zwischen Winter und Frühling, eigentlich ist es eher herbstlich. Dabei sind die Wolken deutlich in der Überzahl, die besten Chancen auf etwas Sonne bestehen vor allem ganz im Norden des Briloner Stadtgebietes. Dort wo die höchsten Berge nahe sind, bleiben die Wolken gerne etwas länger hängen. Dazu sind besonders am Dienstag noch einige Regenschauer dabei, sie nehmen im Laufe des Tages aber ab. Dazu zwischen 5 Grad auf dem Langenberg und 10 Grad in Bigge. An diesen Werten ändert sich am Mittwoch nur wenig. Dazu anfangs meist trocken mit vielen Wolken und wenigen Auflockerungen. Zum Abend zieht ein neues Regengebiet auf, welches auch am Donnerstag noch für windiges und sehr wechselhaftes Wetter sorgt. In der Nacht zu Freitag deutlich kälter und auf den Gipfeln ein paar Flocken.

Trend: Zum Wochenende dürfte sich der fast schon vergessene Winter doch nochmal zeigen. Ab etwa 500 m Höhe wird es durch einige Schneeschauer zeitweise weiß werden. Tagsüber allerdings selbst hier leichte Plusgerade. Im Tal ist es nasskalt, hier bleibt es weitgehend schneefrei.