Der Jägerhof in Brilon wird durch die neuen Betreiber Jan Niklas Hillebrand und Rischa Maria Claus unter dem Motto Dine & Wine neu erfunden. Hier gibt es einen ersten exklusiven Einblick in das altbekannte Restaurant in neuem Look. Eingeladen hatten die Betreiber zu einem kleinen Empfang vor der öffentlichen Eröffnung Vertreter aus der Stadtverwaltung, dem vorherigen Team des Jägerhofs, der BWT sowie der Sparkasse. © WP | Jana Naima Schopper