Winterberg. Der Ortsvorsteher von Winterberg zieht positive Bilanz des vergangenen Jahres. Doch bei einigen Themen kritisiert er einige Protagonisten scharf.

Der Ortsvorsteher der Kernstadt Winterberg, Bernhard Selbach, zieht eine positive Bilanz des vergangenen Jahres und blickt optimistisch auf das laufende. So seien viele Projekte und Maßnahmen in der Kernstadt umgesetzt worden. Zum Beispiel habe man sich die Landesförderung von 135.700 Euro zur Verschönerung der Innenstadt gefreut. Mit diesen Mitteln hatte die Stadt „zeitgemäße Bänke und Abfalleimer“ für die Innenstadt angeschafft. Auch das in der Nähe der unteren Pforte stehende mobile Parklet gehört dazu. „Besonders erfreulich ist, dass es immer wieder Bürger gibt, die sich in besonderem Maße freiwillig und unentgeltlich für die Sauberkeit und Attraktivierung unserer Stadt einsetzen. Das beginnt beim Müllsammeln, über die besondere Pflege und Bepflanzung von Baumscheiben am Gehweg, oder das Freischneiden von Wanderwegen bis hin zur Aufstellung unseres roten Herzes im Kurpark“, sagt Selbach.

Lesen Sie auch

Radwegeausbau hat begonnen

Zudem wurde die Helletal-Treppenanlage von den Winterberger Jungschützen erneuert. Der Endausbau des mittleren Kurparks zum Aktiv- und Vitalpark wurde ebenfalls in 2023 abgeschlossen. Zudem wurden, nach Abstimmung mit der Forstverwaltung, drei Trekkingplätze beziehungsweise Plattformen errichtet. „Schon im ersten Jahr kamen die Plattformen bei den Wanderern sehr gut an“, sagt Selbach. Weiterhin wurden einige Schotterpisten im Stadtgebiet asphaltiert, zum Beispiel die Einfahrt am Bremberg, die Einfahrt Herrlohweg, sowie Teilstücke in der Innenstadt. Der Wanderweg vom Hohlen Seifen bis Herrlohweg sei nun barrierefrei und auch mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator befahrbar.

Der Ausbau des Radweges vom Nordhang bis Neuastenberg wurde ebenfalls in 2023 begonnen und ist fast fertig. „Erfreulicherweise konnte der freiwilligen Feuerwehr Winterberg eine neue Drehleiter übergeben werden, die die Sicherheit aller Einwohner Winterbergs steigern wird. Beruhigend ist es auch zu wissen, dass unser St. Franziskus Krankenhaus nach einem erneuten Wechsel des ärztlichen Leiters nun endlich in eine ruhige und sichere Zukunft zum Wohle der Patienten und auch der Mitarbeiter blicken kann“, sagt der Ortsvorsteher. Zudem seien die Mobilitätstage im vergangenen Mai bei Bürgern und Gästen auf großes Interesse gestoßen.

Diskussion im Stadtrat

Selbach erinnert an die emotionale Diskussion im Stadtrat rund um die 20-Millionen-Investition in das Geschwister-Scholl-Gymnasium und die Sekundarschule Medebach-Winterberg. „Dies ist wohl die wichtigste und vorrangigste Aufgabe unserer Stadt, um unseren Kindern die bestmögliche Chance zur Bildung zu ermöglichen. Leider und unverständlicherweise beteiligten sich bei dieser öffentlichen Ratssitzung nicht alle Fraktionen“, sagt Selbach. Mit den Stimmen der CDU hatte der Rat Winterberg in einer hitzig und emotional geführten Mammutsitzung im vergangenen Oktober die Weichen für den ersten Bauabschnitt zur Sanierung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums gestellt und sich für die Cluster-Variante entschieden. Dabei verweigerte die Opposition aus SPD, FWG und FDP geschlossen ihre Teilnahme an der Abstimmung und verwies dabei auf einen Paragrafen in der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Selbach erinnert außerdem an „die allgemeine Kritik, die bei den öffentlichen Bürgerversammlungen geäußert wurde.“ Diese sei von Rat und Verwaltung aufgegriffen worden. So habe man über einige Baugebiete eine Veränderungssperre erlassen, sodass der Bau von Ferienanlagen und Ferienwohnungen dort nicht zulässig ist. Ziel dieser Maßnahme sei es, den benötigten Wohnraum für dauerhaftes Wohnen zu fördern. Die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbare Wohnungen und dauerhaftes Wohnen sei in Planung. Auch dem Wunsch, eine Baumbestattung auf dem städtischen Friedhof zu ermöglichen, sei man nachgekommen und werde zeitnah realisiert.

„Desolate Waldwege“

„Bei dem viel geäußerten Wunsch nach Baugrundstücken in der Kernstadt wird es schon schwieriger. Bei den etwa 40 Baugrundstücken, die sich mit der Verlängerung der Jakobusstraße am oberen Dumel erschließen ließen, laufen die Verhandlungen seit Jahren zäh vor sich hin, da eine gewisse Behörde der Meinung ist, die ganze Wiese sei ein schützenswertes Biotop“, kritisiert der Ortsvorsteher. Schon zwei Mal sei eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) jeweils über eine komplette Wachstumsperiode nicht anerkannt worden, weil die Sommer „angeblich“ zu trocken seien, echauffiert sich Selbach.

Für die Instandsetzung der, laut Selbach, „desolaten Wald–, Forst– und Wirtschaftswege“ sei ein sechsstelliger Zuschuss in Aussicht. „Das bedeutet, dass nach Abfuhr des letzten Käferholzes die Wege wieder für Wanderer, Biker und auch die Landwirte besser nutzbar sein werden.“

Bernhard Selbach ist der Ortsvorsteher von Winterberg. © Stadt Winterberg | Stadt Winterberg

Die Wintersaison sei mit einem „fantastischen“ Snowboard Welt-Cup gestartet, habe perfekte Winterbilder ins Fernsehen übertragen. Im Sommer lockte zudem die Deutschlandtour mit „wunderschönen“ Aufnahmen, zudem sei das Dirt Masters im Frühjahr ein Erfolg gewesen. Auf eine gute Resonanz stießen auch das Sparkassen Open Air und das Kinderfest. Der Wintermarkt sei, trotz des Wetters, eine Bereicherung gewesen. Jetzt freue man sich in Winterberg auf die bevorstehende Bob- und Skeleton WM. In diesem Jahr steht zudem das Winterberger Stadterlebnis auf dem Veranstaltungskalender.

Sturm- und Hochwasserereignisse

„Zu einem lebenswerten Leben in unserem Winterberg gehört auch der gut funktionierende Einzelhandel, die Gastronomie und die örtlichen Handwerksbetriebe. Ganz besonders die Liftbetriebe mit ihrer Schneeerzeugung, die zuerst eine Menge Geld in die Hand nehmen, ohne vorher zu wissen, wo es mit den Wetterkapriolen hingeht, dann aber eine riesige Wertschöpfungskette in Gang setzen“, sagt Selbach.

Er richtet seinen Dank an Rat und Verwaltung für eine „gute, harmonische und vertrauensvolle Zusammenarbeit“. Der Feuerwehr, den Mitarbeitern von Forst und Bauhof dankt er insbesondere für die Aufräumarbeiten während der Weihnachtsfeiertage zur Beseitigung der Sturm- und Hochwasserereignisse.

Winterberg sei eine „lebens- und liebenswerte Stadt“, in der sich die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste wohlfühlen können. Für das neue Jahr wünsche er sich „weiterhin ein friedliches und harmonisches Zusammenleben, und noch einen richtig schönen Restwinter.