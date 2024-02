Brilon. Das Eröffnungsdatum steht, die Küche ist warm: Die Betreiber des Briloner Jägerhofes geben einen ersten Einblick in ihr neues Konzept.

Die Neueröffnung des Briloner Jägerhofs steht in den Startlöchern: Am Donnerstag, 22. Februar, öffnet das beliebte Restaurant am Marktplatz wieder seine Türen. Die neuen Betreiber Jan Niklas Hillebrand und Rischa Maria Claus haben rund zwei Monate aufgeräumt, renoviert und an ihrer Karte und dem neuen Konzept gearbeitet. Bei einem kleinen Empfang für Vertreter aus der Stadt, der BWT, der Sparkasse und für das alte Team aus dem Jägerhof gibt es einen exklusiven Einblick in die Räume in neuem Look und einen Vorgeschmack auf das Essen, das bald im Jägerhof genossen werden kann.

Ein erster Durchgang mit Freunden

Exklusiver Einblick mit 40 Fotos in den Briloner Jägerhof Der Jägerhof in Brilon wird durch die neuen Betreiber Jan Niklas Hillebrand und Rischa Maria Claus unter dem Motto Dine & Wine neu erfunden. Hier gibt es einen ersten exklusiven Einblick in das altbekannte Restaurant in neuem Look. Eingeladen hatten die Betreiber zu einem kleinen Empfang vor der öffentlichen Eröffnung Vertreter aus der Stadtverwaltung, dem vorherigen Team des Jägerhofs, der BWT sowie der Sparkasse. Noch ist es ruhig, um zehn vor zwölf. Rischa Maria Claus füllt die Sektgläser, räumt hier und da noch ein paar Kleinigkeiten herum. Aus der Küche zischt und klirrt es, es riecht lecker nach Gebratenem, wenn man am Durchgang vorbeikommt. „Am Wochenende hatten wir Freunde eingeladen, für einen ersten Durchgang. Da war ich schon nervös, Freunde geben einem oft ja ein ehrlicheres Feedback als jeder andere“, erzählt Rischa Maria Claus. Dabei haben sie und ihr Partner Jan Niklas Hillebrand viel Erfahrung, sie haben zuvor im Schlosshotel Brilon-Wald gearbeitet, er als Koch, sie im Service und am Empfang. Nach zwei Jahren beschließen die beiden, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Dann die Nachricht, dass Andreas Piorek einen Nachfolger im Briloner Jägerhof sucht. Ein Glücksfall.

Der Jägerhof soll seinen Charme behalten

Zum 1. Januar hat Pio geschlossen, fast zeitgleich haben Rischa Maria Claus und Jan Niklas Hillebrand damit begonnen, aufzuräumen. Viel wird weggeworfen, doch für beide ist klar: Der Jägerhof soll seinen Charme behalten. Die Wand hinter der Theke machen die beiden neu, in modernem grau mit Holzelementen. Die Bar bleibt, wird abgeschliffen, wie die Tische im Gastraum. Schwarze, moderne Elemente geben dem Holz einen frischen Look, an den Wänden hängen neue Fotografien, alles sieht etwas minimalistischer, klarer aus. Unter der Decke hängen Lampen mit schwarzen Blättern neben kleinen Korbgeflechten. „Die Blätterlampen habe ich gesehen und musste sie haben, die passen einfach so gut zum Jägerhof und dem Thema Wald in der Stadt“, erzählt Rischa Maria Claus.

Viele verteilen direkt Komplimente

Die ersten Gäste trudeln ein. Rischa Maria Claus nimmt große Blumensträuße entgegen, führt die Gäste in den Nebenraum, verteilt herzliche Umarmungen und liebe Worte. Es hagelt „Oh“-s und „Ah“-s und Komplimente. „Ach, die Sitzecke habt ihr aufgemacht, das wirkt direkt offener.“ „Die Deko sieht toll aus.“ „Die Theke gefällt mir.“ Bürgermeister Christof Bartsch begrüßt Claus mit den Worten: „Schön, dass wir nun Nachbarn sind.“ Von Thomas Mester, Brilon Kultour, gibt es eine feste Umarmung, Rüdiger Strenger von der BWT bringt Blumen mit. Irgendwann werden Sektgläser verteilt, die Gäste können sich setzen.

Jan Niklas Hillebrand in der Küche des Jägerhofes. © WP | Jana Naima Schopper

Rischa Maria Claus führt Andreas Piorek, den ehemaligen Besitzer, durch den Jägerhof. © WP | Jana Naima Schopper

Das Jägerhof-Team ist ebenfalls gekommen

Ganz vorn, am Tisch neben der Theke, sitzt Andreas Piorek mit seiner Partnerin, Wilma Tobes. Die beiden sehen sich um. Jahrzehntelang haben die beiden in diesem Lokal gearbeitet, jetzt sind sie eingeladen zum Neustart im Jägerhof und nehmen selbst Abschied. Wilma Tobes zeigt auf die Ecke. „Mit Tisch sechs, das haben sie schön gelöst“, sagt sie. Pio nickt, nimmt den Salzstreuer in die Hand, nickt wieder. „Die Farbe ist schön, ist schön geworden. Das ist immer noch der Jägerhof“, sagt Wilma Tobes. Rischa Maria Claus lässt sich neben sie auf die Bank fallen. „Na, hast du schon Reservierungen?“, fragt Wilma Tobes. Claus nickt, zeigt ihr Buch. Fein säuberlich reihen sich die Reservierungen auf dem Blatt untereinander. „Ja, früher hab ich auch noch so ordentlich geschrieben“, lacht Tobes. Rischa Maria Claus kann schon einige Gruppen-Reservierungen vermerken. „Aber wer am Donnerstag oder am Wochenende noch spontan vorbeischauen möchte, kann das auf jedenfall tun, ich habe nicht alles zugeplant“, sagt sie gegenüber der WP.

Hier gibt es einen ersten exklusiven Einblick in das altbekannte Restaurant in neuem Look. © WP | Jana Naima Schopper

Eingeladen hatten die Betreiber zu einem kleinen Empfang vor der öffentlichen Eröffnung Vertreter aus der Stadtverwaltung, dem vorherigen Team des Jägerhofs, der BWT sowie der Sparkasse. © WP | Jana Naima Schopper

Viele neue Details sorgen für einen frischen Look. © WP | Jana Naima Schopper

Die finale Karte wird erst Donnerstag enthüllt

Das Buffet ist aufgetragen. Auf den Tischen stehen kleine Salate und frische Tomaten mit dick aufgeschnittenem Brot. Jan Niklas Hillebrand kommt aus der Küche, in der Hand ein Glas Sekt. „Herzlich Willkommen im Jägerhof“, sagt er. „Wir haben uns bemüht, es einigermaßen gemütlich zu machen, dennoch unseren eigenen Stil zu verwirklichen. Wir wollen Ihnen heute einen Einblick geben. Wir versuchen, einen neuen Vibe in den Jägerhof und weiterhin das Lokale auf den Teller zu bringen. Guten Appetit.“ Das hatten die beiden schon angekündigt, altbewährtes mit neuen Ideen mixen. Dazu wird das Wein-Angebot ausgebaut, die Getränkekarten liegen schon aus. In Wald-Grün, schlicht gehalten. Die finale Karte, daran basteln sie noch. Bis Donnerstag soll aber alles perfekt sein. Dann wird Eröffnung gefeiert, am Abend geht es los. Aufgeregt sind die beiden bisher noch nicht. Die Freude überwiegt. „Wir wollen loslegen!“