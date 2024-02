Medebach. Obwohl die Buchungszahlen für diesen Sommer wieder sehr gut seien, kann der Tourismuschef keinen EM-Trend erkennen

Die anstehende Fußball-Europameisterschaft wird sich wohl nicht entscheidend auf die „familiär geprägte Urlaubsregion“ rund um Medebach auswirken, teilt Tourismuschef Michael Aufmhof mit. Dennoch böten die örtlichen Einrichtungen den Gästen und Bewohnern während des gesamten Turniers eine Public Viewing Area im Center Parcs Park Hochsauerland an. Gleichzeitig feiert der Park dann am 16. Juni sein 30-jähriges Jubiläum.

Der Medebacher Tourismuschef sieht bislang keinen EM-Effekt. © KNS | Kerstin Neumann Schnurbus

Abseits des Fußballfiebers finden auch in der übrigen EM-Zeit verschiedene Veranstaltungen wie Schützenfeste im Stadtgebiet statt. Am 29. Juni läutet der MedeBeat auf dem Marktplatz die Feierlichkeiten zum Straßenmalerfestival ein, bevor am 30. Juni die Stadt erneut in bunten Farben erstrahlt. „Es zeichnet sich ab, dass die Buchungen auch in diesem Sommer wieder sehr gut sein werden, sodass wir hier nicht von einem speziellen „EM-Effekt“ sprechen können“, sagt Aufmhof.