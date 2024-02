Brilon. Unbekannte stellen kurz vor Weihnachten in Brilon einen Galgen mit einer kleinen Ampel auf. Der Staatsschutz leitete Ermittlungen ein - ohne Erfolg.

Die Verrohung im politischen Diskurs und die zunehmende Polarisierung in der Bewertung der Ampelregierung zeigte sich im vergangenen Dezember auf dem Kreisverkehr an der Möhnestraße/Ostring in Brilon. Dort hatten Unbekannte einen Tag vor Heiligabend einen Galgen mit einer kleinen Ampel aufgestellt. Schon früh vermutete die Polizei einen politischen Hintergrund und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der verfassungsfeindlichen Verunglimpfung von Verfassungsorganen ein.