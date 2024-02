Winterberg. Am Poppenberg in Winterberg eskaliert ein Streit zwischen drei Niederländern so sehr, dass die Polizei nun wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

Am vergangenen Montagnachmittag (19. Februar) gegen 13.30 Uhr kam es am Skilift Poppenberg in Winterberg zu einer handfesten Auseinandersetzung. Beteiligt waren drei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren aus den Niederlanden, meldet die Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises.

Der Streit begann zunächst verbal, eskalierte jedoch schnell. In der Folge gingen die Beteiligten mit Fäusten sowie Skistöcken aufeinander los. Dabei erlitten alle Kontrahenten leichte Verletzungen.

Die Winterberger Polizei wurde alarmiert und nahm die Personalien der Streithähne auf. Die jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, teilt die Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises, Flavia Lucia Rogge auf WP-Anfrage mit. Genaue Hintergründe der Auseinandersetzung und die Motive der Beteiligten werden derzeit noch von den Behörden ermittelt.