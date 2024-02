Hochsauerlandkreis. Die Polizei setzt auf mehr Härte bei Geschwindigkeitskontrollen und erklärt weshalb sie das tut. Der Kreis bleibt dagegen bei Transparenz.

Mobile Geschwindigkeitsmessungen werden in den meisten Städten im Voraus angekündigt. Indem man die Meldungen der örtlichen Polizei oder die Informationen in den sozialen Netzwerken überprüft, kann man leicht herausfinden, wo man sich kurzzeitig an die Geschwindigkeitsregeln halten muss. Das ist nun Geschichte.