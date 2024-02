Medebach. Die Medebacher Feuerwehr wird in der Nacht zu einem Brandeinsatz in der Innenstadt gerufen. Sie verhindert Schlimmeres

In der Nacht zu Mittwoch (21. Februar) ist es in der Medebacher Innenstadt zu einem Brandeinsatz gekommen. Laut der Feuerwehr wurde in einem Geschäftsgebäude am Marktplatz 6 eine unklare Rauchentwicklung gemeldet. In der Nachbarschaft stehen unter anderem das Amtsgericht, ein Restaurant und das Rathaus der Stadt. Mehrere Kräfte der Feuerwehr rasten um 3.12 Uhr zum Einsatzort. Aus bisher noch ungeklärter Ursache entstand im Inneren des Gebäudes ein Schwelbrand, der sich bereits ausgebreitet hatte.