Altenbüren. Bürgerbeteiligung bei Windkraft: Ein NRW-Gesetz fordert finanziellen Anteil für Anwohner und Kommunen. Das ist jetzt geplant.

Die Veranstaltung sei „kein erfreulicher Anlass“, so führt Bürgermeister Dr. Christof Bartsch in die Bürgerversammlung zur Windenergie in Altenbüren ein. Mehr als 100 Besucher waren der Einladung der Ortsvorsteher Volker Dietrich aus Altenbüren und Manfred Göke aus Esshoff gefolgt.