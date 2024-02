Brilon. Leah Bartsch und Sebastian Schmidt haben mehr als 1000 Menschen für die Demonstration in Brilon mobilisiert. Jetzt wollen sie weiterkämpfen.

Der Einsatz gegen Diskriminierung, Rassismus und den Rechtsruck geht in Brilon auch nach der großen Demonstration auf dem Marktplatz am 2. Februar weiter: Leah Bartsch (21) und Sebastian Schmidt (38), die maßgeblich an der Organisation und Durchführung der Demonstration beteiligt gewesen waren, gründen ein Briloner Bündnis für Freiheit, Demokratie und Respekt. „Mit der Gründung des Bündnisses möchten Leah Bartsch und Sebastian Schmidt nach der erfolgreichen Demonstration eine Plattform schaffen, die sich für eine offene, tolerante und demokratische Gesellschaft in Brilon einsetzt. Das Bündnis soll dabei als Netzwerk dienen, um Ideen und Anliegen auszutauschen und umzusetzen. Dadurch können künftige Aktionen gemeinsam geplant und umgesetzt werden“, heißt es in einer ersten Pressemeldung dazu. Die beiden Gründer sprechen im WP-Gespräch über ihre Motivation und Zukunftspläne.