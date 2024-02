Olsberg. Dorothe Schmidt hat sich mit einer neuen Praxis selbstständig gemacht. Sie erzählt, wie Kinder effektiv mit Bewegung und Bewusstheit lernen.

In Olsberg hat eine neue Praxis für Logopädie und Lerntherapie eröffnet. Inhaberin ist Dorothe Schmidt. Die 44-Jährige ist ausgebildete Logopädin und zertifizierte klinische Lerntherapeutin. Ihre „Lernhelden“ sind vielen Eltern, deren Kinder Unterstützung beim Lernen brauchen, schon ein Begriff. Bisher hat sie die Lerntherapie nur nebenberuflich angeboten. In ihrer neuen Praxis verbindet sie ihre beiden fachlichen Schwerpunkte. Ihre Erfahrung: „Der Unterstützungsbedarf in beiden Bereichen steigt.“