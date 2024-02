Winterberg/Hochsauerlandkreis. Der Winter kehrt zurück, mit Schnee, der in Hochlagen des Sauerlands liegen bleiben kann. Die Prognose: Die Rückkehr ist nicht von langer Dauer.

Die mildesten Zeiten des Februars sind vorbei, richtig Winter wird es aber auch rund um das Wochenende nicht werden. Einige Schneeschauer sind an allen Tagen mal möglich, doch nur in den absoluten Hochlagen des Sauerlands kann der Schnee mal liegen bleiben. Vor allem rund um Winterberg wird das Wetter also wieder etwas winterlicher. Die Sonne ist zeitweise mit dabei, in den Nächten steigt die Frostwahrscheinlichkeit an. Die erste Hälfte der kommenden Woche bleibt noch wechselhaft, mit einigen Niederschlägen. Teils fällt Regen, teils Schnee. Die Höchstwerte sind mit 2 bis 7 Grad vergleichsweise kalt und auch nachts muss mit Frost gerechnet werden. In der zweiten Wochenhälfte voraussichtlich meist trocken und tagsüber längerer Sonnenschein. Während die Tagestemperaturen langsam ansteigen, bleiben die Nächte recht kalt.



Lesen Sie auch

Das Wetter auf dem Berg

Nach den kräftigen Niederschlägen vom Donnerstag scheinen die intensivsten Tiefdruckgebiete für diesen Monat nun Geschichte zu sein. Mit 570 Litern seit Anfang Dezember und 820 Liter auf jeden Quadratmeter seit dem 1. November an der Wetterstation in Neuastenberg gehört dieser Winter zu den nassesten überhaupt. Mit Durchzug einer Kaltfront in der Nacht auf Freitag hat sich nun deutlich kältere, insgesamt aber auch trockenere Luft festgesetzt. Diese ist zwar nicht mit strahlendem Sonnenschein verbunden, zumindest der Dauerregen hat aber nun ein Ende. So bringt uns der Freitag einen Mix aus vielen Wolken, etwas Sonnenschein und einzelnen Schauern. Diese fallen teils als Schnee, teils als Schneeregen. Wirklich liegen bleiben werden die Flocken aber nicht oder nur sehr kurz. Durch die milden Temperaturen der letzten Wochen sind die Böden einfach zu „warm“. In der Nacht zu Samstag sinken die Werte bis knapp unter den Gefrierpunkt, wenn uns dann mal ein Schauer trifft, kann es kurzzeitig etwas weiß werden. Am Wochenende selbst ändert sich an der Wetterlage wenig. Die Sonne kann sich zeitweise gegen die Wolken durchsetzen, einige Schauer fallen weiterhin als Schnee oder Schneeregen. Tagsüber steigen die Werte in den trockenen Phasen auf etwa 4 Grad an, nachts geht es in den leichten Frostbereich zurück.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

So nass wie rund um Winterberg war es in der Medebacher Bucht und im Raum Marsberg nicht. So sind in diesem Februar bis einschließlich zum Mittwoch bisher 65 Liter in Medebach und rund 50 Liter in Marsberg gefallen. Im Vergleich zu den rund 150 Litern im Bereich des Kahlen Astens ist dies doch deutlich bescheidener. Trotzdem: Auch nahe der hessischen Grenze bleibt der Februar als ein ungemütlicher und feuchter sowie natürlich sehr milder Monat in Erinnerung. Dies hat u.a. auch mit der fehlenden Sonne zu tun, welche sich in den vergangenen drei Wochen kaum mal für längere Zeit durchsetzen konnte. In dieser Hinsicht werden die kommenden vier Tage gar nicht mal so unfreundlich werden, denn neben einigen Schauern reißt der Westwind insbesondere im Schutz des Rothaargebirges immer mal wieder größere Lücken in die Wolkendecke. Auf einige Sonnenstunden darf man sich rund um das Wochenende also einstellen. Die Schauer fallen überwiegend als Regen, wenn sie mal sehr kräftig sind, können auch in den Tälern einige Schneeflocken dabei sein. Liegen bleiben wird hier allerdings nichts. Der Winter wird sich mehr durch deutlich kältere Nächte bemerkbar machen. Leichter Frost ist bei Aufklaren überall möglich.

Das Wetter für den Nordkreis

Der mildeste Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war rund um Brilon und Olsberg bisher der aus dem Jahr 1990. Er erreichte eine Durchschnittstemperatur von etwa 5 Grad. Der Februar 2024 steuert auf einen Wert von ca. 6 Grad zu, er stößt also in andere Dimensionen vor. Daran werden auch die etwas kälteren Temperaturen, die uns in den kommenden Tagen erwarten, nichts wesentliches mehr ändern können. Am Freitag treibt ein noch immer böiger Südwestwind dichte Wolkenfelder über die Ruhr und die Briloner Hochfläche hinweg. Sie bekommen aber auch mal Lücken und die Sonne zeigt sich für 2-4 Stunden lang. Einzelne Schauer sind Schnee wieder vorbeigezogen. Mit ihnen sinken die Temperaturen allerdings schnell ab, so dass auch einige Flocken mit dabei sind. Außerhalb der Schauer werden bis zu 7 Grad erreicht. Dies ist auch in etwa das Niveau für das Wochenende. Bei einem Mix aus etwas Sonne, vielen Wolken und einigen Schneeregenschauern werden es tagsüber meist um 5 Grad sein. In den Nächten können die Werte bei Aufklaren bis zum Gefrierpunkt oder knapp darunter absinken. Zum Start in die kommende Woche tut sich nichts Entscheidendes. Bei einem mäßig kalten Temperaturniveau bleibt es wechselhaft.

Trend: Noch kein Frühling und kein Winter mehr. In der kommenden Woche liegt das Sauerland irgendwo im Niemandsland. Dabei erleben wir einen Mix aus Sonnenschein, dichten Wolkenfeldern und kurzen Phasen mit Regen, Schneeregen oder auf den Bergen auch mal Schnee