Bigge. Feuerwehreinsatz in Bigge: Ein Mitarbeiter löscht den Brand. Vermutlich entfachten das Hab und Gut eines Obdachlosen das Feuer.

Mit 27 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ist der Löschzug Bigge-Olsberg am frühen Mittwochabend gegen 16.50 Uhr ausgerückt, um einen vermeintlichen Brand im Hit-Markt an der Fruges-Straße in Bigge zu löschen. Am Markt angekommen, wurden die Helfer von einem Mitarbeiter empfangen, der den Brand schon mit einem Feuerlöscher abgelöscht hatte. Das Feuer war am Gebäude im Bereich der Lüftungsanlage aufgetreten.

Der Löschzug Bigge-Olsberg beim Brandeinsatz an einem Lebensmittelmarkt. © Feuerwehr | Feuerwehr Olsberg

Laut Feuerwehr hatten in einem Treppenzugang zu einem Kellerraum unterhalb der Lüftungstechnik verschiedene Gegenstände gebrannt. Vermutlich stammten diese von einem Obdachlosen, der sich dort ein wettergeschütztes Lager errichtet hatte. Der Bereich wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Lesen Sie auch

Der Mitarbeiter hatte vorbildlich und gründlich gearbeitet, es waren keine Nachlöscharbeiten mehr notwendig. Einsatzende war für die Feuerwehr um 17.10 Uhr. Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls mit vor Ort, Verletzt wurde niemand.