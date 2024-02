Medebach. Der Brand in der Medebacher Innenstadt nimmt eine weitere Wendung. Bevor die Täter Feuer legen, versuchen sie bei der Polizei einzubrechen

Der Fall um den Brand in einem Bürogebäude in der Medebacher Innenstadt wird immer brisanter. Nach Informationen der WP versuchten die Täter auch in die Bezirksdienstelle der Polizei einzubrechen. Scheiterten aber an den umfassenden Sicherheitsvorkehrungen. Das bestätigt auch die Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises, Flavia Lucia Rogge. „Die Täter haben versucht, dort einzubrechen. Die ermittelnden Beamten haben am Tatort mehrere Spuren sichern können“, sagt sie. In dem Büro arbeitet Polizeihauptkommissar Winfried Gehb. Er fungiert dort als direkter Ansprechpartner für die Medebacher Bürger. Was die Täter dort möglicherweise wollten, sei momentan noch spekulativ, sagt Rogge. „Grundsätzlich geht es bei der Polizei natürlich auch immer um sensible Daten und Informationen.“