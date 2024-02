Marsberg. Gewerkschaft und Betriebsrat wissen, wie hart die Lage beim Glashersteller ist. In einer Betriebsversammlung wird das noch einmal sehr deutlich.

285 Mitarbeiter von Ritzenhoff sind am Mittwoch Betriebsversammlung in Marsberg gekommen, um zu erfahren, wie es für sie weitergehen wird. Die Stimmung, das sagen sowohl der Betriebsratsvorsitzende Axel Ballé als auch Andreas Bier, Gewerkschaftssekretär IGBCE, am nächsten Tag, sei nicht gut gewesen. „Ich habe in viele erschreckte Gesichter geschaut“, so der Gewerkschaftsvertreter. Axel Ballé sagt: „Wir wissen, dass Entlassungen nicht verhindert werden können. Die Angst ist da. Viele Mitarbeiter sind auf dem Boden der Tatsachen angekommen, auch Mitarbeiter, die schon 32 Jahre lang für Ritzenhoff arbeiten, haben nun Sorge. Aber die Betriebsversammlung ist gut gelaufen und wir konnten die Ängste der Menschen ein wenig lindern.“ Ballé sagt aber auch: „Das ist eine Misere, die wir nicht schönreden können.“ Andreas Bier ist am Mittwoch (21. Februar), dem Tag der Betriebsversammlung, in vielen Gesprächen. Im Gespräch mit der WP erklärt er die aktuelle Lage des Unternehmens und was die Mitarbeiter erwarten wird.