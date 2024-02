Brilon. Ein Ukrainer flüchtet vor dem Krieg. Vom Bahnhof wird er als Arbeiter in die Briloner Werkshalle gebracht. Sein Fall stimmt den Richter milde.

Nach dem Auftakt der Prozesse wegen illegaler Herstellung von Zigaretten in Brilon in der vergangenen Woche gegen einen 51-jährigen Ukrainer vor dem Schöffengericht Arnsberg – die WP berichtete - musste sich jetzt ein zweites Bandenmitglied verantworten. Dem 39-jährigen Ukrainer warf der Staatsanwalt Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall vor. Er sollte mit weiteren 12 Männern zu einer Bande gehören, die in einer alten Werkshalle in Brilon für den europäischen Markt 26 Millionen Zigaretten hergestellt und somit einen Steuerschaden von über 6 Millionen Euro verursacht haben. Nach den beiden ersten Angeklagten in Sachen Zigaretten-Mafia werden sich in den nächsten Tagen weitere zehn Beschuldigte wegen der Begehung dieses Verbrechens vor dem Schöffengericht zu verantworten haben. Obwohl der Tatort in Brilon war, werden Steuerstrafsachen, die im Landgerichtsbezirk Arnsberg begangen wurden, stets in Arnsberg verhandelt.