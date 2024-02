Marsberg. Ein Ballon mit einer herzzerreißenden Nachricht fliegt auf den Parkplatz von Wiegers-Gabelstapler. Christoph Woge will nun den Absender finden.

Ein ganz besonderer Gruß wurde auf dem Platz von Wiegers-Gabelstapler gefunden: Ein roter Herz-Ballon, leicht zerknittert. An einer Schnur daran befestigt ein selbstgemaltes Kinderbild: Oma, Opa, Oma steht darauf. Und drei weitere Namen, nur schwer zu entziffern. Auf der Rückseite: „Ich vermisse euch“. Eine besondere Nachricht, die es einmal zum Himmel und wieder zurück geschafft hat.

Christoph Woge von Wiegers-Gabelstapler will mit einem Facebook-Aufruf den Absender des liebevollen Grußes finden. © WP | Privat/Canva

Ein paar Tage liegt der Ballon auf dem Parkplatz, bis Christoph Woge beschließt, ein Foto von dem Gruß zu teilen: „Vor einigen Tagen erhielten wir Post auf eine sehr seltene Weise. Wir würden dem kleinen Absender gern ein kleines Geschenk machen, also bitte fleissig teilen!“, schreibt er bei Facebook, über 200 Menschen teilen den Beitrag und wollen dabei helfen, den kleinen Absender zu finden. Im Gespräch mit der WP erzählt Christoph Woge, dass er sich freuen würde, den Absender zu finden. „Man weiß ja auch gar nicht, wie weit so ein Ballon fliegen kann. Wer weiß, woher das Kind kommt.“

Wer kennt den Absender?

Wer also den Absender der Nachricht kennt, kann sich gerne an brilon@westfalenpost.de wenden oder direkt an Wiegers-Gabelstapler, damit Christoph Woge ihm einen kleinen Gruß zukommen lassen kann.

Lesen Sie auch: