Brilon/Olsberg. Neuausrichtung bei Oventrop: Es fallen mehr Stellen in Brilon und Olsberg weg, als bisher bekannt. Geschäftsführer Johannes Rump nennt Details.

Der Schock bei der Firma Oventrop im Spätsommer 2023 war groß, als bekannt wurde, dass das Unternehmen in Brilon und Olsberg einen massiven Stellenabbau plant. Die Pläne zur Restrukturierung sorgten für viel Missstimmung innerhalb des Unternehmens und auch bei der Gewerkschaft IG Metall. Fünf Monate später wird nun deutlicher, was Oventrop an ihren Sauerland-Standorten plant. Geschäftsführer Johannes Rump bestätigte gegenüber der Westfalenpost, dass jetzt der Abbau von insgesamt 230 Arbeitsplätzen in Brilon und Olsberg geplant wird: 170 Jobs sollen in der Produktion wegfallen und weitere 60 in der Verwaltung. Das Unternehmen beschäftigt an den beiden Standorten aktuell 1045 Mitarbeiter (darunter 68 Auszubildende), davon arbeiten aktuell in der Verwaltung 351 Menschen (darunter 33 Azubis). Das sind mehr Stellen, die wegfallen sollen, als bislang bekannt.