Brilon/Olsberg. Der geplante Abbau von 230 Stellen bei Oventrop sorgt für massive Konflikte. Betriebsratschef Wolfgang Geilen findet deutliche Worte.

Der Betriebsrat der Firma Oventrop ist weiterhin mit den Plänen zur Restrukturierung der Oventrop-Gruppe in Brilon und Olsberg nicht einverstanden. In einem Schreiben an die Mitarbeiter kritisiert er die Geschäftsführung und ihre betriebsinterne Kommunikation im Zusammenhang mit der geplanten Restrukturierung und dem damit verbundenen Stellenabbau.