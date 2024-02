Winterberg. In Grönebach bei Winterberg hat sich im vergangenen Jahr einiges getan. Neben neuen Spielgeräten gibt es dort auch Geschwindigkeitsmesser

Im vergangenen Jahr wurden in Grönebach bei Winterberg zahlreiche geplante Projekte gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft umgesetzt, berichtet Ortsvorsteher Matthias Krevet. So konnte bereits im Frühjahr 2023 dank einer großzügigen Spende ein öffentlich zugänglichen Defibrillator am Grönebacher Pfarrheim angebracht werden. „Ebenfalls konnten wir dank hervorragender Unterstützung einiger Unternehmen aus unserer Region gleich zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln an unseren Ortseingängen aus Richtung Küstelberg, sowie aus Richtung Niedersfeld installieren“, berichtet Krevet.