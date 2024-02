Marsberg. Schreckensnachricht am Diemelsee: Das Fahrgastschiff MS Muffert darf in Zukunft nicht mehr fahren. Inhaber Stefan Koch erklärt die Hintergründe.

Seit knapp 45 Jahren gehört die MS Muffert fest zum Landschaftsbild am Diemelsee bei Marsberg-Helminghausen und zieht dort in den Saisonmonaten ihre Runden. Doch das wird sich nun ändern: Inhaber Stefan Koch, der seit 19 Jahren die Seerundfahrten auf dem Diemelsee durchführt, hat angekündigt, dass die Personenschifffahrt in der kommenden Saison vorläufig eingestellt werden müsse. Für viele Menschen aus der Umgebung und die häufig wiederkehrenden Feriengäste eine Schreckensnachricht: dass die MS Muffert nicht mehr fahren und es keine Personenschifffahrt mehr auf dem Diemelsee geben soll, ist für viele unvorstellbar.