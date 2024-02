Marsberg. Zwei 16-jährige Teenager sind in Marsberg in einem Microcar unterwegs. Plötzlich kommen sie von der Straße ab und rutschen in den Graben.

Zwei Teenager hatten am Samstagmittag bei Marsberg mit einem „Microcar“ einen Unfall. Beide wurden mit Verletzungen in das Marsberger Krankenhaus gebracht.

Microcar nach dem Unfall stark beschädigt

Am Samstag war gegen 13.25 Uhr eine 16-jährige Frau aus Marsberg mit einem „Microcar“ auf der L 636 von Meerhof in Richtung Oesdorf unterwegs. Mit ihr saß ein ebenfalls 16-jähriger Mann aus Marsberg im Fahrzeug. In einer scharfen Rechtskurve kam die Fahrerin aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und rutschte in den Graben. Hierbei zogen sich die beiden Teenager Verletzungen zu. Sie wurden im Krankenhaus Marsberg behandelt. Das „Microcar“ wurde durch den Unfall stark beschädigt.

Lesen Sie auch: