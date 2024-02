Brilon. Janina Rath gründet ein Beauty-Studio bei Olsberg, dann geht alles ganz schnell. Sie eröffnet eine zweite Abnehmen im Liegen-Filiale in Brilon.

Neueröffnung in Brilon: In der Strackestraße 17 wird es jetzt die Möglichkeit geben, im Liegen abzunehmen. Das Studio ist schon die zweite Filiale von Janina Rath, die in Wulmeringhausen ihre ersten Schritte in die Selbstständigkeit gegangen ist. In einem kleinen Studio hat sie ihre ersten Angebote, von dauerhafter Haarentfernung über Gesichtsbehandlungen und Wimpernlifting bis hin zu Abnehmen im Liegen gemacht und schon damals der WP erzählt, wie furchteinflößend der Schritt in die Selbstständigkeit sein kann. „Ich hatte drei schlaflose Nächte. Bis ich irgendwann gedacht habe: Was, wenn es funktioniert?“ Und es funktioniert, denn mittlerweile läuft ihr Angebot so gut, dass sie sich mit einer zweiten Filiale erweitern kann. Eine Veränderung, die mit einem Sturm an Gefühlen einhergeht.