Brilon. Der Besucherring Brilon steht im 75. Jahr seines Bestehens vor einem Neustart: Engagierte Abonnentinnen wollen das Ruder ab 2025 übernehmen.

Aufatmen unter den Kulturfreunden! Es wird weiter gehen. Auch in der 75. Spielzeit (2024/2025) wird es Theateraufführungen im Briloner Kolpinghaus und damit einen Besucherring geben. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden es in der Jubiläumssaison und auch künftig nicht mehr acht Aufführungen pro Jahr sein, vermutlich nur noch vier bis fünf. „Es haben sich drei Damen gefunden, die seit langer Zeit Abonnentinnen im Besucherring sind und die Führungsaufgabe gemeinsam übernehmen wollen. Darüber sind wir sehr froh. Sie wollen das aber erst ab 2025 tun. Daher werden Kirsten und Thomas Ochsmann sowie ich noch ein Jahr weitermachen“, sagt Vorsitzender Peter Schmidt. Ohnehin hatte der jetzige Vorstand sich bereit erklärt, die möglichen Neuen zu begleiten und einzuarbeiten. In der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Herbst soll dann der neue Vorstand offiziell gewählt und vorgestellt werden.