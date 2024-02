Medebach. Der Ortsvorsteher von Titmaringhausen blickt positiv auf 2023 zurück. Zudem hat er für dieses Jahr einen Wunsch für seine Nachbarn

Der Ortsvorsteher von Titmaringhausen bei Medebach, Franz Imöhl, blickt positiv auf das, was seine Dorfgemeinschaft ausmacht. Zwar gebe es in dem Ort schon aufgrund der Einwohnerzahl von 170 Menschen nicht so viele Feste und Veranstaltungen wie in größeren Kommunen, dennoch könne sich das, was die Titmaringhausener auf die Beine stellen, sehen lassen. „Wir versuchen jedes Jahr ein zünftiges Schützenfest mit Vogelschießen zu feiern. Zudem veranstalte man, wenn es die Anmeldungen zuließen, ein Mountainbikerennen“, sagt er.