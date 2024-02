Olsberg. Hinter den Kulissen: Wie ein Traditionsbetrieb durch Investitionen den Sprung in die digitale Zukunft wagen möchte.

Das Olsberger Unternehmen Metallbau Körner setzt mit Investitionen in moderne Technologie und Software auf eine nachhaltige Zukunft. Mit einem neuen CNC-Bearbeitungszentrum, einem ERP-System optimiert der Fachbetrieb für Metallbau seine Prozesse.

„Die Investitionen in innovative Technologien ermöglichen es uns, maßgeschneiderte Metallprodukte mit höherer Präzision und Wirtschaftlichkeit zu fertigen“, erklärt Geschäftsführer Heribert Hardekopf. Das neue CNC-Bearbeitungszentrum garantiert präzisere Ergebnisse und kürzere Durchlaufzeiten. Das ERP-System sorgt für eine effizientere Steuerung der Ressourcen und Prozesse im Unternehmen. Die BIM-Software ermöglicht die digitale Planung und Modellierung von Bauprojekten, was zu einer optimierten Zusammenarbeit aller Beteiligten führt.

Die Investitionen von Metallbau Körner kommen auch den Kunden zugute. Durch die optimierten Prozesse könne das Unternehmen kürzere Lieferzeiten, höhere Qualität und eine bessere Kostenkalkulation anbieten. „Unser Ziel ist es, die Kundenzufriedenheit weiter zu erhöhen und langfristige Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen“, so Geschäftsführer Volker Isenberg.

Die beiden Geschäftsführer von Metallbau Körner: Volker Isenberg und Heribert Hardekopf. © WP | Andreas Weller

Darüber hinaus unterstreichen die Investitionen den hohen Stellenwert, den Metallbau Körner der Nachhaltigkeit beimisst. Durch die effizientere Nutzung von Ressourcen und die Vermeidung von Abfällen leiste das Unternehmen einen Beitrag zum Umweltschutz.

Firma spendet an Jugendhilfe

Die über 40 Mitarbeiter des Unternehmens planen, fertigen und montieren Aufträge im gesamten Bundesgebiet. Die Qualifikationen der Mitarbeiter umfassen den klassischen Metallbauer und Schlosser, sowie Bauingenieure und kaufmännische Angestellte. Aktuell werden zwei junge Leute im gewerblichen Bereich zum Metallbauer in der Fachrichtung Konstruktionstechnik ausgebildet.

Vor der malerische Fassade der Kropff Federath’schen Stiftung überreichten Volker Isenberg und Heribert Hardekopf die Spende an Kathrin Dömer von der Jugendhilfe © WP | Joachim Aue

Neben der wirtschaftlichen Weiterentwicklung engagiert sich Metallbau Körner auch in der Region. In diesem Jahr erhielt die Jugendhilfe Olsberg / Kropff-Federath’sche Stiftung eine Spende des Unternehmens. „Wir möchten mit unserer Spende junge Menschen unterstützen und ihnen neue Perspektiven für ihre Zukunft eröffnen“, so Isenberg.