Brilon. Im Briloner Rathaus sind Bilder ukrainischer Kinder ausgestellt, die ihr Leben zeigen. Ein Zeichen des Danks beim gemeinsamen Gedenken.

Es ist ein trauriger Jahrestag: Vor zwei Jahren hat der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine begonnen. Anlässlich dieses Datums hatte die Stadt Brilon zu einer Gedenkfeier im Rathausfoyer eingeladen, zu der viele Menschen kamen.

Die Bilder dokumentieren die Hilfslieferungen aus Brilon in die Ukraine

Zahlreiche Menschen kamen zum Gedenken in das Briloner Rathaus. © WP | Monika Wiegelmann

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch findet berührende Worte. © WP | Monika Wiegelmann

In Brilon fanden 391 Ukrainerinnen und Ukrainer Zuflucht. Viele von ihnen haben sich hervorragend integriert, dank großer Unterstützung durch viele engagierte Menschen in Brilon. Die Gedenkfeier wurde mitgestaltet von einer aktiven Kindergruppe, die selbst gestaltete Bildcollagen an Bürgermeister Dr. Christof Bartsch übergab. Die Bilder dokumentieren die Hilfslieferungen aus Brilon in die Ukraine, zeigen aber auch das Leben der geflüchteten Kinder.

Die ukrainische Fahne vor dem Rathaus sei ein äußeres Zeichen der Solidaritä

Dr. Bartsch betonte, ihm sei es wichtig, zusammen mit den ukrainischen Mitbürgern deutlich zu machen: „das ganze Geschehen, das Leid und die Zerstörung, welches schon vor 10 Jahren mit der Annexion der Krim angefangen hat, darf nicht normal werden. Wir müssen wachsam bleiben, dass alles, was da geschieht unseren Widerstand auslöst.“ Die ukrainische Fahne vor dem Rathaus sei ein äußeres Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die Zuflucht in Schutzkellern suchen müssen, Kindern, denen die Jugend genommen wurde, Soldaten die ihr Land verteidigen und damit auch den westlichen Wertekodex Freiheit und Demokratie hochhalten. „Es ist auch ein Stück Eigennutz, denn wir sehen, dass auch unsere Werte bedrängt werden.“ Am Schlimmsten seien die verletzten Seelen. Dr. Bartsch verlas Auszüge aus dem Bericht eines ukrainischen Journalisten, in dem er die Gefühlswelt der Menschen in der Ukraine beschreibt. „...ich habe keine Illusionen mehr. Keiner hat damit gerechnet, dass dieser Krieg schnell zu Ende geht, aber es ist klar herauszulesen, das Moskau drei weitere Kriegsjahre einplant. Dass Kiew schon jetzt die Soldaten ausgehen ist falsch, aber weitere Mobilisierungen sind unausweichlich. Putin scheinen ukrainische und russische Menschen völlig egal zu sein. Aber unter Putin wollen wir nicht leben.“

Aus Brilon seien bisher 220.000 Euro Spenden in die Ukraine gegangen, die Stadtbibliothek habe ihr Repertoire um ukrainische Bücher erweitert und viele Ehrenamtliche helfen, Kinder und Erwachsene bekommen Sprachkurse, dankte der Bürgermeister. „Wir haben ein gutes Miteinander und wir tun das sehr gerne.“ Mit den Bildern werde ein großer Dank an Brilon zum Ausdruck gebracht.

Stellvertretend für alle dankte Victoria Liese (Ukraine-Hilfe Brilon) der Stadt

Stellvertretend für alle dankte Victoria Liese (Ukraine-Hilfe Brilon) der Stadt, den Brilonern und den Kirchen für die Unterstützung. „Die Bilder zeigen, dass wir sehr dankbar sind für die Hilfe. Ich schicke nichts einfach irgendwohin. Wir haben gesehen, dass Kinder in einem Krankenhaus in erbärmlichen Zuständen leben. Jetzt helfen wir ihnen. Wir Ukrainer sind ein friedliches Volk und haben nie Kriege angefangen“, betonte Liese. „Ukrainische Kinder in Brilon sind begeistert von der Schule und fühlen sich sehr wohl hier. „Als Dank malten sie die Bilder.“ Die Kinder stellten ihre Werke vor: „Wir danken für die schöne Stadt Brilon.“

„Das Lied hat die Herzen und Seelen erreicht“

Zum Abschluss wurde ein ukrainisches Lied angestimmt, „das in der Ukraine zu einer Hymne wurde. Die Kinder singen es, wenn sie sich im Keller vor den Bomben schützen“, so Liese. „Das Lied hat die Herzen und Seelen erreicht“, dankte Dr. Bartsch.

Die Bildcollagen der ukrainischen Kinder vermitteln einen Eindruck davon, was diese Kinder erleben mussten und wie Brilon zu einer neuen Heimat wurde, in der sie sich wohlfühlen. Die Bilder werden etwa 14 Tage im Rathausflur ausgestellt. Jeder kann sie zu den Öffnungszeiten anschauen.