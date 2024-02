Wülfte. Zum zweiten Mal wurde in der Wülfter Schützenhalle in Arbeitsklamotte gefeiert und die Stimmung war irre. Hier gibt es die besten Partyfotos.

Was soll ich bloß anziehen? Das musste sich am Wochenende in Wülfte niemand fragen. Zum zweiten Mal fand in der Schützenhalle die Work Wear Party, ausgerichtet von der Katholischen Landjugend Brilon, statt.