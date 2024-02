Hochsauerlandkreis. Im HSK gibt es in diesem Jahr auffällig viele Masernfälle. NRW-weit wurden die meisten Erkrankungen gezählt. Das Gesundheitsamt nennt den Grund.

In Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr bereits 24 Masernfälle gemeldet worden. Das sagte eine Sprecherin des NRW- Gesundheitsministeriums der „Rheinischen Post“. Zum Vergleich: In den Jahren 2021 und 2022 gab es den Angaben zufolge jeweils nur zwei Masernfälle, im Jahr 2023 waren es 15. Im Vor-Corona-Jahr 2020 gab es 20 Fälle. Der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens im Jahr 2024 liegt im Hochsauerland. Neun der Fälle wurden aus dem Gesundheitsamt im Hochsauerlandkreis übermittelt, sie standen „in einem epidemiologischen Zusammenhang“, so das Ministerium. Acht Masern-Fälle wurden beispielsweise in Köln gemeldet, die Großstadt ist also der zweite Masern-Hotspot in NRW. „Die neun Fälle im HSK sind alle in einem Familienverbund aufgetreten“, sagt Kreissprecherin Carolin Fisch der WP. Alle Familienmitglieder seien nicht gegen Masern geimpft gewesen. Ein Zusammenhang mit den acht Fällen in Köln bestehe nicht. Jede Masernerkrankung muss zwingend an das jeweils zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden. Auch der bloße Krankheitsverdacht ist meldepflichtig.