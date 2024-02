Olsberg. Bei einer Polizeikontrolle in Olsberg an der A46-Auffahrt werden 130 Fahrzeuge kontrolliert. Die Polizei zieht eine Bilanz des Kontrolltags.

Am Mittwochnachmittag baute die Kriminalpolizei HSK eine Kontrollstelle am Ausbauende der Autobahn 46 in Olsberg auf. Ziel der Kontrollen war die Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstahl. Insgesamt wurden über 130 Fahrzeuge mit ihren Insassen kontrolliert. Die Beamten schrieben knapp 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, unter anderem wegen diverser Gurtverstöße, Überladung oder eines Gewerbeverstoßes.

In vier Fällen mussten die Beamten Strafanzeigen fertigen: Hier fanden die Beamten in einem Fall einen Schlagstock auf. In zwei anderen Fällen mussten die Beamten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis tätig werden. Bei der vierten Anzeige handelte es sich um einen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Bei drei weiteren kontrollierten Personen, die in einem Auto unterwegs waren, wurde mögliches Einbruchswerkzeug sichergestellt. Derzeit lässt sich den Personen jedoch keine konkrete Tat zuordnen. Zwei weitere Personen fielen den Beamten unabhängig voneinander auf, da sie mit überörtlichen Haftbefehlen gesucht wurden. Beide wurden der Polizeiwache Brilon zuführt.

Polizei hält im HSK Fahrdungsdruck hoch

Auch in Zukunft wird die Polizei mit gezielten Aktionen den Kontroll- und Fahndungsdruck auf die Täter weiter aufbauen. Zum Einbruchschutz kann aber auch Bevölkerung beitragen: Achten Sie auf fremde Personen und Fahrzeuge in Ihrer Straße. Achten Sie auch auf Ihre Nachbargrundstücke. Bei verdächtigen Beobachtungen wählen Sie unverzüglich den Polizeiruf 110.