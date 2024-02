Hochsauerlandkreis. Zuletzt gab es im Raum Winterberg auf den Bergen noch einmal Schnee. Die kommenden Tage bringen aber recht viel Sonne und es wird etwas wärmer.

Die letzten drei Tage des Februars zeigen sich im Sauerland durchaus freundlich. Der Dienstag beginnt noch mit dichteren Wolken, im Tagesverlauf lockert es immer mehr auf. Am Mittwoch und Donnerstag nach jeweils kalten Nächten längere Zeit freundlich oder auch sonnig. Zum Freitag sind etwas mehr Wolken unterwegs und es kann ein wenig regnen, schon im Laufe des Tages sollte sich die Sonne aber hin und wieder zeigen können. Das Wochenende bleibt anschließend recht ruhig, mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen tagsüber zwischen 5 und 11 Grad.

Das Wetter auf dem Berg

Rund um Winterberg war es ein durchaus überraschendes Aufwachen am Sonntagmorgen. Nachdem man sich eigentlich auf einen schon weitgehend schneefreien Februar eingestellt hatte und die Flocken des Samstags schnell wieder verschwunden waren, ging wohl niemand davon aus, dass es nochmals richtig weiß werden würde. Doch falsch gedacht: Eine bis zu 6 cm dicke Schneedecke sorgte für Freude auf den Gesichtern von vielen Kindern und Schweißperlen auf der Stirn der Bahnarbeiter bei der Bob-WM. Mittlerweile ist der Schnee aber wieder weitgehend abgeschmolzen und nach einem überwiegend bewölkten Montag stehen nun drei Tage bevor, welche uns einen ruhigen Ausklang aus dem meteorlogischen Winter bringen werden. Der Luftdruck steigt über dem Sauerland und die dichten Wolken vom Dienstagmorgen bekommen im Tagesverlauf immer mehr Lücken. Dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 4 Grad in die Höhe. In der Nacht zu Mittwoch ist es teils sternenklar, teils hält sich Hochnebel. Dazu ist am Morgen leichter Frost zu erwarten. Tagsüber setzt sich die Sonne gut durch, ebenso erwarten wir auch einen trockenen Donnerstag mit mehreren Stunden Blick auf die gelbe Kugel.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Ende Februar ist ein guter Zeitpunkt, um einmal einen ersten kleinen Rückblick auf den Winter zu werfen. Dieser brachte rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg immerhin zwei Phasen, die bis in die Täler für eine längere und teilweise auch recht dicke Schneedecke sorgten. Dies war einmal direkt zum Winterbeginn Ende November und Anfang Dezember der Fall. Die zweite Phase erlebten wir Mitte Januar. Zwischen und nach diesen Perioden war es aber ausgesprochen mild und besonders der Februar war fast durchweg schnee-, und frostfrei. So wundert es nicht, dass dieser Winter zu den fünf mildesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gehört. Die letzten drei Tagen sind allerdings nochmal vergleichsweise frisch, vor allem in den Nächten. Diese sind überwiegend sternenklar und damit dürften die Werte vor allem am Mittwoch-, und Donnerstagmorgen auf rund -1 bis -4 Grad absinken. Tagsüber bekommt die Sonne immer mehr Platz sich zu zeigen. Am Dienstag sind noch dichtere Wolkenfelder dabei, erst im Laufe des Nachmittags lockert es mehr und mehr auf. Am Mittwoch wird es nach Auflösung einiger Nebelfelder weitgehend sonnig sein, fast genauso verläuft auch der Donnerstag.

Das Wetter für den Nordkreis

Bisher musste man die freundlichen Phasen in den letzten Wochen immer sehr auskosten – denn sie dauerten nicht allzu lange. Der Grund hierfür war die ausgesprochen ausgeprägte Tiefdrucktätigkeit, die den gesamten Februar und, wenn man den Blick etwas weiter in die Vergangenheit richtig, im Grunde seit Mitte Oktober andauert. Dementsprechend hatten es die Hochs immer sehr schwer, sie konnten maximal als sogenannte Zwischenhochs bezeichnet werden. Möglicherweise ändert sich dies nun zum Übergang vom Februar in den März und gleichzeitig vom Winter in den Frühling. Schaut man sich die etwas längerfristigen Wetterkarten an, so taucht immer mehr Hochdruck über Mitteleuropa auf. Einen kleinen Teil davon spüren wir bereits in den kommenden Tagen. Am Dienstag müssen sich noch die Restwolken des schwachen Tiefs vom Montag auflösen. Dies ist bis zum Mittag meist abgeschlossen und dann sollte sich die Sonne recht gut zeigen können. Die Temperaturen ändern sich mit Höchstwerten um 7 Grad nicht grundlegend. In der Nacht zu Mittwoch gibt es verbreitet Bodenfrost und auch in 2m Höhe dürfte es häufig für geringen Luftfrost reichen. Tagsüber scheint dafür längere Zeit die Sonne und es bleibt trocken. Der Donnerstag dürfte eine Kopie des Mittwochs werden. Nach einigen Nebelfeldern ist es oft sehr freundlich

Trend: Das Wetter am 1. Märzwochenende ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn es besteht die Möglichkeit, dass uns wieder Tiefs mit etwas Regen erreichen. Wahrscheinlicher ist aber, dass sich das Hoch durchsetzt und die Sonne ein gewichtiges Wort mitreden sollte.