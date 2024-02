Brilon. Seit einem Jahr kämpft Brilon gegen Hausarztmangel, trotz zwei neuer Mediziner ist die Versorgung knapp. Die aktuelle Lage und die Perspektive.

Es war eines der beherrschenden Themen im letzten Jahr: Der Hausarztmangel in Brilon. Nicht nur Renteneintritte haben dafür gesorgt, dass es weniger Hausärzte in der Stadt gibt, auch ein unerwarteter Todesfall hat die Situation noch einmal verschärft. Doch zwei neue Mediziner, Dr. Wilhelm Redenbach an der Keffelker Straße sowie die Medizinerin Brigitte Alfke sorgen für Entspannung. Allerdings ist die hausärztliche Versorgung in Brilon noch lange nicht auf dem benötigten Niveau angekommen und die Lage könnte in Zukunft, sollten sich nicht noch weitere Hausärzte in Brilon niederlassen, wieder brenzlig werden. Der Sprecher der Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), Stefan Kuster, erklärt, was es für eine optimale Versorgungslage in Brilon braucht und wo es eng werden kann.