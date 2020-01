Am 18. März findet die dritte Ausbildungsbörse der Städte Brilon und Olsberg statt. Nachmittags wird die Ausbildungs- zur Jobbörse.

Auch 2020 wieder Ausbildungsbörse Brilon-Olsberg

Brilon/Olsberg. Am 18. März findet bereits zum dritten Mal die Ausbildungsbörse Brilon Olsberg statt. Noch sind einige Standplätze für Unternehmen bei der Veranstaltung in der Schützenhalle in Brilon frei. Die Nachfrage ist groß: 121 Aussteller hatten sich 2019 in der Briloner Schützenhalle präsentiert. Ein neuer Rekord für eine Ausbildungsbörse im Hochsauerlandkreis. Genauso viele Plätze stehen auch 2020 zur Verfügung.

Nachmittags: Jobbörse

„Wir haben uns dazu entschlossen, die Ausbildungsbörse in diesem Jahr so durchzuführen wie im vergangenen Jahr und nur punktuelle Veränderungen vorzunehmen. Wir werden allerdings einen Fokus noch mehr auf den Nachmittag legen, wo aus der Ausbildungsbörse eine Jobbörse wird.“, so Karina Wallmeier von der Stadt Olsberg, dortige Ansprechpartnerin für die Ausbildungsbörse.

Brilons Wirtschaftsförderer Oliver Dülme ergänzt: „Der Schwerpunkt bleibt das Thema Ausbildung, vor allem am Vormittag, wenn wieder über 800 Schülerinnen und Schüler die Ausbildungsbörse besuchen. Im vergangenen Jahr hatten wir insgesamt über 1.500 Besucher, davon ca. 700 am Nachmittag. Wer nach einem Job sucht, egal ob es ein Ausbildungsplatz für 2020, ein Berufseinstieg nach dem Studium oder ein Jobwechsel ist, ist mit einem Besuch der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2020 bei der richtigen Veranstaltung. Nirgendwo sonst kommt man mit den Entscheidern aus den Unternehmen so unkompliziert ins Gespräch wie hier.“

Positive Rückmeldungen

Nach der Ausbildungsbörse 2019 wurde eine Ausstellerbefragung durchgeführt. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die Aussteller die Veranstaltung insgesamt und auch viele einzelne Bausteine wie die Homepage oder den Messekatalog mit sehr gut bewerten. Aber am wichtigsten ist ja, dass am Ende auch Jugendliche eine Ausbildung bei den Unternehmen beginnen. Über die Hälfte der Teilnehmer hat uns geantwortet, dass sie durch die Ausbildungsbörse Auszubildende gefunden haben – ein super Ergebnis.“, freuen sich Karina Wallmeier und Oliver Dülme. Interessierte Unternehmen können sich bis zum 23. Januar für die Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2020 anmelden. Alle wichtigen Informationen, inklusive der Anmeldeunterlagen, gibt es auf der Homepage www.ausbildungsboerse-bo.de unter dem Bereich „Für Aussteller“.