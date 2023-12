Auf der „Jagd“ nach dem Briloner Propstei-Weihnachtsbaum

Brilon. Seit 15 Jahren helfen „gereifte“ Landjugendliche dem Briloner Küster. Die großen Tannen neben dem Altar müssen fünf bis sechs Meter Höhe haben.

„Oh, Du fröhliche!“ oder „Stille Nacht“ – so manches fromme Lied wird in den nächsten Tagen wieder vor dem Tannenbaum gesungen. Und wie selbstverständlich steht er da, der Christbaum in unseren Kirchen, der doch letztlich einer der Stimmungsträger und das Symbol der Weihnachtzeit ist. Ganze Bücher mit den kuriosesten Geschichten würde es füllen, wollte man all die Anekdoten aufschreiben, die das Gewächs aus dem Wald in den privaten Wohnzimmern erlebt hat. Schon der Einzug dorthin grenzt manchmal an ein Abenteuer. Und dabei sprechen wir in der Regel von zwei Metern Länge. Fünf bis sechs Meter hoch sind hingegen die Bäume, die alljährlich den Hochaltar der Briloner Propsteikirche flankieren. Jede Küsterin, jeder Küster im Sauerland verdient großes Lob dafür, dass er/sie unsere Kirchen mit weihnachtlichem Glanz erfüllt. Seit 15 Jahren hat Küster Willi Steffen in Brilon dafür ein festes Helferteam, dem er einfach einmal Danke sagen möchte.

Lesen Sie auch

Um Hilfe gebeten

„Ich war ja schon vorher Küster in Thülen. Aber als ich 2009 das erste Mal die Kirche in Brilon für Weihnachten herrichten musste, war ich froh, dass ich die Familie Hilkenbach in der Nachbarschaft ansprechen und um Hilfe bitten konnte“, erzählt Willi Steffen. Die sicherte mit Trecker, Hänger, Werkzeug und Man-Power Unterstützung zu und so bildete sich ein achtköpfiges Christbaum-Kommando, das aus Ehemaligen der Katholischen Briloner Landjugend besteht. Von Anfang an dabei ist zum Beispiel Josef Kraft. Immer im Sommer macht sich Willi Steffen schon auf den Weg, um nach passenden Baumkandidaten Ausschau zu halten. „Mal bieten uns Bürger hochgeschossene Bäume aus ihrem Garten oder aus ihren Waldbeständen an. Wir brauchen ja zwei, die nebeneinander stehen und etwa dasselbe Kaliber haben sollten. Daher beginnt schon im Juli/August die Vorauswahl.“

Und nach getaner Arbeit wartet ein kräftiges Frühstück auf die Christbaumfäller. Foto: Steffen / WP

Willi Steffen kann fast alles gebrauchen: Fichten, Nordmänner, Blautannen. Auch Lebensbäume werden ihm immer wieder offeriert. Die großen Tannen neben dem Altar müssen schon so fünf bis sechs Meter Höhe haben. Für die Krippe reichen kleinere; da gehen auch die Lebensbäume. Acht bis zehn sind es noch einmal, die rund um das Weihnachtsgeschehen im Schatten von Ochs und Esel aufgestellt werden. „Einmal wurden uns Lebensbäume angeboten und ich habe leichtsinnigerweise gesagt: ,Immer her damit!‘ Dann waren das aber solche Mengen, die wir gar nicht verarbeiten konnten.“ Für umsonst möchte der Briloner Küster die Bäume nicht haben. „Es gibt immer einen kleinen Obolus seitens der Kirche für die Besitzer, denn sie haben ja bis dahin auch viel Arbeit damit gehabt.“

Morgens um 8 Uhr geht es los

Immer am Samstag vor dem zweiten Advent geht es schon frühmorgens um 8 Uhr mit Axt und Säge in den Wald. „Diesmal kommen die Bäume aus dem Heimbergsgrund. Eines der ausgesuchten Exemplare hat Beine bekommen und wurde geklaut. Da mussten wir umdisponieren. Aber wir sind ein eingespieltes Team. Jeder Handgriff sitzt. Wir haben zwei Metallstangen; mit denen wuchten wir die Bäume auf den Hänger. Und dann geht es zur Propsteikirche, wo wir die Bäume mit vereinten Kräften auf den Stangen bis nach vorne zum Altar bugsieren. Im Boden sind unter einer verschiebbaren Marmorplatte zwei vierzig Zentimeter tiefe Löcher eingelassen. Das sind quasi die Ständer, in denen wir die Bäume mit Hilfe von Holzkeilen festmachen“, erklärt Steffen.

Geschafft: Der Baum ist in der Kirche angekommen. Foto: Steffen / WP

Nach zweieinhalb bis drei Stunden Arbeit ist es dann auch Zeit fürs Frühstück, das traditionell Küsterfrau Anke Steffen für die Christbaumjäger im Pfarrzentrum zubereitet. Mettbrötchen, Kaffee, später auch ein Fläschchen Bier und einen Schokonikolaus – das haben sich die Männer verdient. „Dann gehen meine Frau und ich nochmal in die Kirche, um die Spuren des Christbaumeinzugs zu beseitigen. Man schleppt ja doch jede Menge Dreck mit rein.“ Um klebrigen Harz von den Fingern zu bekommen, hat der Küster übriges ein probates Mittel entdeckt. „In der Corona-Hochzeit habe ich mir zwischendurch mal die Hände desinfiziert. Und das Zeug wirkt Wunder, wenn man Harz an den Fingern hat.“

Für das Anbringen der Kerzen an die Bäume – jeder nimmt so fünf bis sieben Ketten auf – ist traditionell der Schützenvorstand zuständig. Willi Steffen schmückt sie dann noch mit Sternen: „Der Propst hätte gern Strohsterne, aber dafür ist die Luft zu feucht, die verziehen sich. Wir haben in der Familie aus den Seiten eines alten Messbuches Sterne gebastelt – 16 Seiten, ein Stern. Ein tolles Material und wunderschöne Sterne.“

Ich sage dann immer: Bäume günstig abzugeben: Gut nadelnd und wenig besungen. Aber niemand will sie haben. Willi Steffen

Die Zeiten, als der Christbaum noch bis Lichtmess in der Kirche blieb, sind lange vorbei. Mitte/Ende Januar schlägt das letzte Stündlein der Tannen, die aufgrund des Kirchenraumklimas dann immer noch taufrisch wirken. Steffen schmunzelt. „Ich sage dann immer: Bäume günstig abzugeben: Gut nadelnd und wenig besungen. Aber niemand will sie haben.“ Sie landen auf dem Osterfeuer und wenn sie dort flackern und zischen, denken Willi Steffen und seine Helfer gern an den Samstag vor dem 2. Advent zurück. Ans Christbaumschlagen und die leckeren Mettbrötchen…

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon