Auf Erfolgskurs: Ineta Breidenbach macht Karriere bei Voss

Brilon/Madfeld. Als sie nach Deutschland kam, stand sie vor vielen Herausforderungen als alleinerziehende Mutter. Bei der Firma Voss in Brilon ist sie glücklich.

Vor knapp sechs Jahren hat Ineta Breidenbach mit der Umschulung zur technischen Produktdesignerin ein Risiko gewagt - heute ist sie froh und stolz darauf, dass sie damals so mutig war. Die Weiterbildungsmaßnahme hat das Leben der dreifachen Mutter komplett verändert: Durch sie kam die 48-Jährige zur Firma VOSS Die Blechprofis GmbH. Jetzt lebt sie in der Nähe des Firmenstandorts in Madfeld und hat im Hochsauerlandkreis ein schönes Zuhause gefunden - und in der Firma VOSS einen Arbeitgeber, der auf all ihre Bedürfnisse eingehen kann.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Der Familienbetrieb, der sich auf Metallverarbeitung spezialisiert hat, ist als familienfreundlicher Betrieb im HSK zertifiziert. Für Ineta Breidenbach bietet das ideale Voraussetzungen: „Hier kann ich mir meine Arbeitszeit flexibel einteilen, es gibt Gleitzeit und ich lege mir meine Pausen so, wie ich sie brauche.“ Auf diese Flexibilität ist die alleinerziehende Mutter dringend angewiesen, um Job und Familie unter einen Hut zu bringen. „Das geht hier aber ganz selbstverständlich. Die Strukturen machen das für jeden möglich.“

Lesen Sie auch: HSK: So wehren sich die Kommunen gegen Raser-Chaoten

Zweijährige Weiterbildung zur technischen Produktdesignerin

Die gebürtige Lettin lebt seit 2005 in Deutschland. Sie arbeitete lange als technische Zeichnerin in einer Stahlbaufirma, bis sie sich 2017 für einen Berufswechsel entschied: „Ich wollte mich weiterentwickeln und mehr Gestaltungsfreiraum haben.“ Deshalb machte sie eine zweijährige Weiterbildung zur technischen Produktdesignerin mit der Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion. Für ein Pflichtpraktikum im Rahmen dieser kam sie zur Firma VOSS - und wusste schon nach wenigen Minuten an ihrem ersten Tag dort: „Hier gefällt es mir, hier will ich bleiben.“

Lesen Sie auch: Sebastian Wrede König in Thülen: Die Bilder vom Schützenfest

Es sei die Atmosphäre gewesen, die sie überzeugt habe: „Ich habe sofort gespürt, dass das passt. Hier steht das Menschliche im Vordergrund, man begegnet sich auf Augenhöhe.“ Nach dem ersten Termin ging sie mit einem Glücksgefühl nach Hause. Seit 2019 und dem Abschluss ihrer Weiterbildung ist sie bei der Firma VOSS fest angestellt, zum Team gehörte sie aber seit dem ersten Tag: „Als Frau in einem technischen Beruf fühle ich mich hier sehr wertgeschätzt. Es wird nicht nach Geschlecht oder Herkunft sortiert, hier zählen nur das Know-How, die Eignung und die eigenen Fähigkeiten. Man wird ernst genommen.“

Lesen Sie auch: Bierpreissorgen der HSK-Schützen: „Wir sind kein Einzelfall“

Menschliche Wertschätzung ist Breidenbach wichtig

Als technische Produktdesignerin berät die 48-Jährige die Firmenkunden und wandelt deren Aufträge, die als 3D-Dateien, Zeichnungen oder Skizzen gesendet werden, in Produktionsprogramme um. Mit denen werden dann an Laserschneidanlagen und weiteren modernen Maschinen Stahlteile gefertigt, die sowohl von großen Konzernen, Mittelständlern oder auch dem Handwerker von nebenan erworben. Bei diesen Prozessen arbeitet Ineta Breidenbach eng mit den Kunden und den anderen Mitarbeitern zusammen, um auch spezifische Auftragswünsche umzusetzen. Sie begleitet die Produktion bei jedem Schritt, vom Auftrag bis hin zur Montage. Ein Job, der ihr viel Abwechslung bietet und Raum für Kreativität lässt: „Das ist ein großer Unterschied zum Stahlbau, da war man als technischer Zeichner eher abseits vorm Rechner. Hier bin ich überall mit dabei, wir tauschen uns aus und schaffen etwas zusammen.“

Lesen Sie auch: Klage gegen Windkraft an HSK-Grenze: Nabu will nun den Stop

Am Wichtigsten ist für Ineta Breidenbach aber die menschliche Wertschätzung, die im Firmenalltag eine zentrale Rolle spielt. Auf diese Firmenpolitik ist der Betrieb stolz - in diesem Jahr wurde die Firma VOSS für ihr soziales Engagement und ihre Familienfreundlichkeit sowie den unternehmerischen Leistungen zum zwölften Mal in Folge mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“ ausgezeichnet. „Wir nehmen uns den Luxus heraus, anders zu sein“, erklärt die Geschäftsführerin Petra Kleine. Ziel sei es, mit flachen Hierarchien Freiräume zu gestalten und jedem Mitarbeiter ein geeignetes Arbeitszeitmodell zu bieten. „Das zahlt sich aus, für uns und für unsere Mitarbeiter.“ Diese werteorientierte Familienpolitik ebenso wie das abwechslungsreiche und mit hochmodernen Maschinen ausgestattete Arbeitsumfeld seien der Grund, weshalb die Firma keinen Fachkräftemangel kennt. „Oft kommen neue Mitarbeiter auf Empfehlung, weil andere ihnen von uns erzählt haben. Wir sehen das als großes Kompliment!“

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VOSS Die Blechprofis GmbH

Mitarbeiter: 53

Standort: 1

Branche: Metallverarbeitung

Tarif: Nein

Arbeitszeit: 40h/Woche, kein Schichtdienst

Arbeitsplatz: Arbeitsplatz: ultraflexible Arbeitszeiten, modernste Technik, keine Zeitverträge, keine Leiharbeiter, nette Kollegen

Benefits: gratis Heißgetränke und Wasser, Aktionen und Gutscheine zu verschiedenen Anlässen, Familienfreundlichkeit, Arbeitsplatzsicherheit

Weiterbildungen: intern und extern, nach Bedarf

Weitere Besonderheiten: Solides Familienunternehmen, seit 2014 zertifiziert als Familien-Freundliches Unternehmen im HSK, zum 12. Mal in Folge ausgezeichnet mit der Jury-Urkunde „Großer Preis des Mittelstandes“

Kontakt: Röhlenstraße 25, 59929 Brilon, 02991 96120, info@voss-blechprofis.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon