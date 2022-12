Auf Frostwelle folgt gefährlicher Glatteisregen im Sauerland

Hochsauerland. Das Wetter im Hochsauerland rund um Winterberg bleibt winterlich kalt – zunächst. Es rollt eine Wärmefront heran, die gefrierenden Regen bringt.

Winterliches Wetter mit längeren freundlichen Phasen begleitet das Sauerland bis zum vierten Advent. Dabei kann es in den Nächten bei klarem Himmel teilweise unter -10 Grad kalt werden. Zum Montag der neuen Woche ändert sich die Wetterlage auch im Hochsauerland und es setzt bei Plustemperaturen Tauwetter ein.

Das Wetter auf dem Berg

Nur in den ersten sechs Stunden dieses Monats lagen die Temperaturen auf dem Kahlen Asten knapp über dem Gefrierpunkt, ansonsten war die erste Monatshälfte durchweg von Dauerfrost geprägt. Hinzu kamen Nebel und Hochnebel sowie etwas Schnee. In der Kombination erlebten wir oberhalb von rund 650 Metern weiterhin eine fantastische Winterlandschaft. Bis einschließlich zum Sonntag wird sich daran auch nur wenig ändern. Ein Hochdruckgebiet liegt über dem Sauerland und sorgt für kaltes und ruhiges Winterwetter. Dabei sind sowohl am Freitag und Samstag wie auch am Sonntag einige freundliche Stunden mit Sonnenschein möglich, ab und an ziehen einige Wolkenfelder durch, die aber keinen Schnee bringen. Die Temperaturen bleiben tagsüber im leichten bis mäßigen Dauerfrostbereich, nachts sinken die Werte bei Aufklaren durchaus auf -8 bis sogar -10 Grad ab. Zum Sonntagabend kündigt sich dann eine Änderung der Großwetterlage an. Dichte Wolken ziehen auf und in der Nacht zum Montag setzt leichter Regen ein. Dieser gefriert zunächst auf dem gefrorenen Boden und sorgt für Glatteis. Zum Montag selbst wird es deutlich milder und bei leichten Plustemperaturen setzt Tauwetter ein.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Auch im Raum Medebach und Hallenberg hat es zuletzt mehrere Dauerfrost Tage am Stück gegeben. An unserer Station an der Sekundarschule in Medebach waren es vom vergangenen Freitag bis zum Mittwoch immerhin sechs solcher Tage hintereinander. Im Dezember gab es so etwas zuletzt vor 12 Jahren im Jahr 2010. Bis einschließlich zum Sonntag kann noch der ein oder andere Dauerfrosttag hinzukommen, denn wir liegen weiterhin unter winterlich kalten Luftmassen, die bei klarem Himmel teilweise bis -10 Grad oder sogar darunter abkühlen. Besonders am Samstag aber auch am Sonntagmorgen sind also in der Medebacher Bucht und im Raum Marsberg nochmal zweistellige Minusgrade möglich. Die Sonne, die sich tagsüber zumindest ab und an durchsetzen kann, entschädigt für diese Kälte und man kann das Winterwetter am Wochenende beispielsweise auf Weihnachtsmärkten trockenen Fußes genießen. In der Nacht zu Montag dreht der Wind dann auf Südwest und es kommt leichter Regen auf. Da die Böden gefroren sind kann es am Morgen gefährlich glatt werden. Tagsüber steigen die Temperaturen dann aber nach und nach über den Gefrierpunkt und die Glatteissituation löst sich wieder auf.

Das Wetter für den Nordkreis

Neben den frostigen Temperaturen zeigte sich der Raum Olsberg und Brilon aufgrund von leichten Schneefällen zum Wochenanfang auch in Sachen Optik durchaus winterlich und passend zur Weihnachtszeit, In den kommenden Tagen kann sich die Frostluft noch sehr gut halten, denn der Wind führt weiterhin Festlandsluft heran, die zu dieser Jahreszeit meist sehr kalt ist. Allerdings ist sie auch durchweg trocken, so dass bis zum Sonntag keine weiteren Schneeflocken zu erwarten sind. Nur sehr kurz und vereinzelt wird bis dahin der Gefrierpunkt nur knapp überschritten, meist bleibt es bei Dauerfrost und in den Nächten sind es oft zwischen -5 und -8 bei längerem Aufklaren und vor allem in Tallagen auch teilweise unter -10 Grad. Am Sonntag selbst baut sich westlich von uns dann ein kräftiges Tiefdruckgebiet auf, welches in der Nacht zum Montag seinen Einfluss auch auf Sauerland ausweitet. Es wird nach derzeitigem Stand keine großen Regenmengen bringen, allerdings können diese besonders in den Frühstunden auf den gefrorenen Böden gefrieren und für gefährliches Glatteis sorgen. Tagsüber weht dann deutlich mildere Luft heran, mit der die Temperaturen bis zum Abend auf Werte zwischen 4 und 7 Grad ansteigen. Die dünne Schneeauflage wird an diesem Tag zumindest unterhalb von 600 m weitgehend verschwinden.

Trend: Das Vorweihnachtstauwetter hält sich zumindest bis zum Mittwoch und wird dem Naturschnee auch in den höchsten Lagen arg zusetzen. Anschließend sind noch viele Möglichkeiten offen, so dass das Wetter an den Feiertagen derzeit noch kaum vorhergesagt werden kann.

