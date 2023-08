Auf kurze Hitzewelle im Sauerland folgt harte Wetterwende

Hochsauerlandkreis. Der Sommer 2023 bleibt extrem wechselhaft. Nachdem die Temperaturen im Hochsauerland bis zu 30 Grad erreichten, folgt nun ein scharfer Absturz.

Sommerliches Wetter begleitet das Sauerland durch die kommenden Tage. Dabei heißt das Motto: Genießen, denn die Wetterlage ändert sich bald. Zum Donnerstag nehmen die Wolken deutlich zu und im Tagesverlauf entstehen auch einige Schauer und Gewitter. Noch bleiben die Temperaturen aber warm. Rund um das nächste Wochenende sinkt das Temperaturniveau meist auf Werte um 17 Grad auf den Bergen und um 21 Grad in den Tälern. Dazu zeigt sich die Sonne zwar weiterhin ab und an, es muss aber auch mit Regenphasen und einigen kräftigen Schauern gerechnet werden. Da der Wind zudem zulegt, bekommt die Wetterlage allmählich einen ersten herbstlichen Charakter. Auch in den letzten Augusttagen geht es dann nach vergleichsweise kühl und wechselhaft weiter.

Das Wetter auf dem Berg

Mit einer Temperatur von 24,7 Grad erreichte der Kahle Asten am vergangenen Samstag den bisher höchsten Wert in diesem Monat. Er verfehlte damit aber knapp einen offiziellen Sommertag. Da die Luftfeuchtigkeit zur gleichen Zeit bei 70 % oder darüber lag, zeigte sich die Luft unangenehm schwül und dies führte an diesem Tag zu einem heftigen Gewitter, welches auch die Kirmes in Winterberg beeinflusste. In den vergangenen beiden Tagen wurde die Luft aber etwas trockener, so dass sich keine Gewitterwolken mehr entwickelten und dies ist auch die Tendenz für die kommenden Tage. So zeigen sich sowohl der Dienstag als auch der Mittwoch nochmals spätsommerlich freundlich mit einem Mix aus Sonnenschein und Wolkenfeldern. Zum Nachmittag werden die Quellwolken jeweils etwas grösser, sie produzieren aber auch direkt über den Bergen keine Schauer. Dazu erreichen die Temperaturen ähnliche Höchstwerte wie zuletzt mit etwa 23 Grad auf dem Kahlen Asten und 25 Grad in Winterberg. Zum Donnerstag nehmen die Wolken zu, denn aus Westen nähert sich ein Tiefdruckgebiet. Einige Schauer und einzelne Gewitter können im Tagesverlauf entstehen, die Temperaturen gehen zunächst nur leicht zurück.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

In 25 cm Tiefe unter der Erdoberfläche beträgt die Temperatur in Medebach derzeit 18,3 Grad. Dazu sind die Bodenschichten in dieser Tiefe derzeit komplett durchfeuchtet. Kein Wunder, denn selbst hier hat es in den vergangenen 30 Tagen über 150 Liter Regen pro Quadratmeter gegeben. Zum Vergleich: Im sehr trockenen August des vergangenen Jahres erreichte unser Messgerät im Boden hier das äußerste Ende der Messskala in Sachen Trockenheit. Es war also zu dieser Zeit kein Tropfen Feuchtigkeit mehr in den oberen Bodenschichten vorhanden. So zeigte sich die Landschaft damals auch absolut braun und fahl, im Gegensatz dazu sprießt das Grün in diesem August üppig und dies wird auch durch die warmen Temperaturen der kommenden Tage nochmal so bleiben. Bei viel Sonnenschein und nur einigen Quellwolken erreichen die Temperaturen sowohl am Dienstag wie auch am Mittwoch Höchstwerte zwischen 26 und teils 29 Grad. Es sind die vielleicht letzten Tage im Jahr an denen man nochmal ein Freibad aufsuchen kann. Schon am Donnerstag ziehen insgesamt mehr Wolken auf. Sie hinterlassen auch den ein oder anderen Schauer. Noch erreichen die Temperaturen aber warme Werte um 25 Grad.

Das Wetter für den Nordkreis

Hoch im Norden Europas hat die frühherbstliche Abkühlung bereits vor einigen Tagen begonnen und auch bei uns wird sich die Wetterlage wohl bald deutlich umstellen. Ab der zweiten Wochenhälfte wird es spürbar kühler, was natürlich noch nicht heißt, dass es ab dann durchweg herbstlich wird. Auch im September sind noch einige freundliche und sehr warme Tage möglich. Zunächst einmal erleben wir rund um das Ruhrtal und die Briloner Hochfläche aber noch Sommerwärme. Am Dienstag und Mittwoch ist es meist freundlich mit rund 10 Stunden Sonnenschein, örtlich sind sogar um 12 Stunden möglich. Die Gefahr eines Schauers oder eines Gewitters ist am Nachmittag überaus klein. In den Nächten sinken die Temperaturen nicht allzu weit ab. Meist schwanken die Werte am Morgen um 15 Grad, nur in einigen Tälern kann es auch bis um 12 Grad hinab gehen. Besonders hier sind in den Frühstunden flache Nebelfelder möglich. Am Donnerstag steigt die Feuchtigkeit in der Luft an. Da die Temperaturen noch recht warm bleiben, wird es sofort wieder schwül. Die Folge sind einige Schauer und Gewitter, die sich über den Tag verteilt bilden können. Sie kündigen ein Tiefdruckgebiet an, welches nach und nach weiter in unsere Richtung rückt. An den Folgetagen wird damit sommerliche Wärme aus dem Sauerland verdrängt

Trend: Am kommenden Wochenende erreichen nur die tiefsten Lagen unserer Region kurzzeitig mal die 20 Grad-Marke, oft bleiben sie auch darunter. Die letzten Tage des Augusts zeigen sich dann wechselhaft mit häufigen Schauern und nur ab und an mal Sonnenschein. Ab Freitag und zum kommenden Wochenende setzt sich aus Westen nach und nach kühlere und feuchte Luft durch. So kühlt die Luftmasse schrittweise ab und liegt zum Wochenwechsel eher im herbstlichen als im sommerlichen Bereich. Noch nicht genau gesagt werden kann, inwieweit sich hoher Luftdruck recht lange halten kann oder ob die kräftigen Tiefdruckgebiete mit ihren Niederschlagsfeldern auch genau bis in unserer Region ziehen.

