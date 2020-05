Bei einem Unfall in Olsberg sind zwei Menschen verletzt worden – darunter ein Kind.

Unfall Auffahrunfall in Olsberg: Einjähriges Kind schwer verletzt

Olsberg. Zwei Menschen wurden bei einem Auffahrunfall in Olsberg schwer verletzt – darunter ein Kind. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Bei einem Autounfall in Olsberg sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden – darunter ein Kind.

In der Hauptstraße in Olsberg kam es am Montagabend gegen 18 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 19-jährige Frau aus Olsberg war mit ihrem Wagen auf der Hauptstraße unterwegs.

Im Bereich einer Ampel fuhr sie mit ihrem Auto auf den Wagen eines 51-jährigen Mannes aus Gütersloh auf. Der Mann verletzte sich leicht.

Einjähriges Kind schwer verletzt

Im Auto der 19-Jährigen befand sich ein einjähriges Kleinkind. Es wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.