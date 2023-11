Aufgepasst: Hier wird im Hochsauerlandkreis geblitzt

Hochsauerlandkreis. Die Polizei und der Hochsauerlandkreis kontrollieren in der nächsten Woche die Geschwindigkeit. An diesen Straßen im HSK wird geblitzt.

In den Städten und Gemeinden im HSK wird auch in dieser Woche an unterschiedlichen Standorten geblitzt. Der Hochsauerlandkreis und die Polizei werden zwischen dem 10. und 16. Juli Geschwindigkeitskontrollen im Hochsauerlandkreis durchführen. Autofahrer müssen in Arnsberg, Brilon, Meschede, Winterberg, Olsberg, Marsberg, Sundern, Medebach, Eslohe, Hallenberg, Bestwig und Schmallenberg mit Blitzern rechnen.

Wo im HSK in den kommenden Tagen Blitzer des Kreises stehen

Blitzer des Kreises im HSK:

Montag, 6. November:

Meschede, Briloner Straße; Marsberg, Trift;

Dienstag, 7. November:

Arnsberg-Herdringen, Wiedmannsweg; Brilon, Scharfenberger Straße;

Mittwoch, 8. November:

Sundern-Amecke, Illingheimer Straße/K 5; Schmallenberg-Gellinghausen, L 776;

Donnerstag, 9. November:

Meschede, Schederweg; Olsberg-Antfeld, B 7;

Freitag, 10. November:

Meschede, Im Schwarzen Bruch; Winterberg-Niedersfeld, Grönebacher Straße.

Wo die Polizei im Hochsauerland Blitzer stationieren wird

Blitzer der Polizei im HSK: Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit im Hochsauerlandkreis Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.



Montag, 6. November:

Arnsberg-Bachum, B 7

Dienstag, 7. November:

Sundern-Hachen, B 229

Mittwoch, 8. November:

Meschede-Berge, Olper Straße

Donnerstag, 9. November:

Brilon-Rösenbeck, B 7

Freitag, 10. November:

Schmallenberg-Bödefeld, L 740

Samstag, 11. November:

Olsberg-Assinghausen, B 480

Sonntag, 12. November:

Eslohe-Nichtinghausen, B 55

Es muss darüber hinaus auch an allen weiteren Standorten im HSK, die im Internet unter https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) aufgeführt sind, mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen.

