Aufgepasst: So können Sauerländer Natur und Tiere schützen

Marsberg Der VNV Hochsauerlandkreis setzt sich für Lebensräume und die Natur ein. Im Vereinspass schildert der Verein, warum der Einsatz so wichtig ist.

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor. Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Verein für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis e.V. (VNV)

Mal werden Hölzer zurückgedrängt. Foto: Verein / WP

Wie viele junge Menschen (zwischen 21 und 39 Jahren) sind ca. in ihrem Verein?

Harald Legge, Schriftführer im VNV: Circa 200 Mitglieder sind in unserem Verein.

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

Seit seiner Gründung 1981 setzt sich der VNV für wertvolle Lebensräume und eine Vielzahl bedrohter Tier- und Pflanzenarten im Hochsauerlandkreis ein. Der VNV führt dazu Pflegeeinsätze in ökologisch bedeutsamen Schutzgebieten durch, erforscht die Natur, betreibt Öffentlichkeitsarbeit (z.B. durch naturkundliche Wanderungen und Obstbaum-Schnittkurse), arbeitet mit in Gremien wie dem Naturschutzbeirat des HSK und bringt als anerkannter Naturschutzverband sein Wissen in Gesetzesverfahren ein.

Mal wird am Obstbaum ein Pflegeschnitt gemacht. Foto: Verein / WP

Was macht Ihren Verein aus?

Das Markenzeichen des VNV ist die praktische Naturschutzarbeit: Wir erhalten Heiden, Feuchtwiesen und Magerweiden, indem wir dort Pflegemaßnahmen durchführen. Denn Artenschutz bedeutet Lebensraumschutz! Wir ermitteln seit Jahrzehnten die Bestände von seltenen Vögeln und Pflanzen sowie anderer Artengruppen im gesamten Kreisgebiet. Dieses Wissen um die Verbreitung von Arten ist Voraussetzung für einen wirkungsvollen Naturschutz durch die Behörden, die auf unser Fachwissen gerne zurückgreifen. Ohne unser ehrenamtliches Engagement wäre eine Vielzahl bedrohter Tier- und Pflanzenarten im Sauerland bereits ausgestorben.

Jeder kann sich einsetzen, egal welchen Alters. Foto: Verein / WP

Wie oft trifft sich der Verein?

Pflegeeinsätze in ökologisch wertvollen Schutzgebieten finden 14-tägig samstags in jedem Winterhalbjahr statt. Jeden zweiten Freitag im Monat findet eine öffentliche Vorstandssitzung statt. Sowohl zu den Sitzungen als auch zu den Pflegeeinsätzen ist jeder herzlich willkommen.

Welche Aktionen organisiert der Verein? Gibt es da Unterschiede in den Altersgruppen, also welche Veranstaltungen richten sich an Kinder, welche an jüngere Menschen, welche an ältere Menschen?

Auf Pflegeeinsätzen können sich Jung und Alt einbringen, auch Familien mit kleineren Kindern. Angebote für spezielle Altersgruppen (z.B. naturkundliche Wanderungen) gibt es sporadisch nach Bedarf.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Neben der Teilnahme an Pflegeeinsätzen sind Mitstreiter willkommen bei der naturkundlichen Erforschung der Tier- und Pflanzenwelt im Hochsauerlandkreis. Auch Unterstützung der Naturschutzarbeit in Gremien und am Schreibtisch – z. B. Erarbeiten von Stellungnahmen zu gesetzlichen Verfahren von Planungen, die Eingriffe in Natur und Landschaft bedeuten – ist wünschenswert. Der VNV pflanzte außerdem 150 hochstämmige Obstbäume, um die Landschaft zu bereichern. Diese erhalten regelmäßig einen Pflegeschnitt – wer mitmacht, lernt gleichzeitig das fachgerechte Schneiden von Obstbäumen.

Vereinspass:

Vereinsname: Verein für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis e.V. (VNV)

Vorsitzender/Ansprechpartner: Bernhard Koch

Anschrift: VNV, Sauerlandstr. 74a, 34431 Marsberg-Bredelar

Homepage: www.vnv-hsk.de

E-Mail: mail@vnv-hsk.de

Telefonnummer: 02991-908136

Ansprechpartner für Kinder/Jugendliche (mit Telefonnummer und E-Mail): Harald Legge

Mitgliederzahl: 500 Mitglieder

Mitgliedsbeitrag: 25 Euro pro Jahr; Familien 30 Euro pro Jahr; Schüler, Studenten u. Rentner 12,50 Euro pro Jahr

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon