Rosenmontag- Narren feiern Straßenkarneval in Medelon

Rosenmontagszug Aus der EU sind die Briten raus, nur in Medelon dürfen sie rein

Medelon. In Medelon feiern die Jecken ausgelassen Straßenkarneval. Beste Stimmung und tolle Motivwagen begeistern beim Rosenmontagszug.

Aus der EU sind die Briten raus, nur in Medelon dürfen sie noch rein: Meghan, Harry, Queen Elizabeth, Boris Johnson & Co. samt Leibgarde gaben dem Rosenmontagszug in Medelon die Ehre und wirkten dabei auch recht amused.

Mit 12 Wagen, 26 Fußgruppen, den kleinen und großen Garden sowie ihrem Prinzenpaar Thorsten und Annika zeigten die Medeloner mal wieder, dass sie einfach Karneval können - und dass sie auch einen guten Draht nach Hesborn und Oberschledorn haben, die beide mit mehreren Gruppen mit im Zug unterwegs waren!

Die Medeloner Rettungswache wird künftig durch einen eigenen Flughafen ersetzt, die Medeloner Musik bekommt Zuwachs durch bonbonfarbene Pauken. Kamelle flogen auch reichlich, die Zahnbürsten gab es auch gleich dazu.

Nur Wilkes Gammelwurst fand auch an der Orke keine Abnehmer....