Ausflüge im Herbst: Tipps für den Raum Winterberg

Winterberg. Aufbrechen in die Natur, Wandern, Klettern, Biken oder Kulinarik und Wellness: Das bietet die Ferienregion Winterberg mit Hallenberg im Herbst.

Die Experten der heimischen Tourismus-Destination haben ein 36 Seiten starkes Booklet mit allen Angeboten aufgelegt. Es ist auch gefüllt mit Freizeit-Tipps für die Herbstferien. Einsehbar ist die gesammelte Ferien-Vielfalt auf der Webseite der Ferienregion Winterberg und Hallenberg unter www.winterberg.de/ferienprogramm. Das Booklet selbst gibt es dort als Download oder als in einer Print-Version, die in der Tourist-Info Winterberg abgeholt werden kann.

„Der goldene Herbst verwandelt unsere Natur in ein faszinierendes Schauspiel an kräftigen Farben. Ob zu Fuß oder auf dem Bike lohnt sich ein Ausflug. Unser Ferienprogramm bietet aber noch viel mehr. Geführte Fackelwanderungen zum Beispiel oder Besichtigungen der weltberühmten Bob- und Rodelbahn. Ausflüge in das Fort Fun Horrorland, ein Aufstieg auf die Sprungschanze, nächtliche Stadtführungen oder auch die beliebten Themenwanderungen sind weitere Glanzlichter“, sagt Christian Klose, Winterbergs Tourismusförderer. Schön sei zudem, dass das Programm sowohl für Gäste, als auch für Einheimische konzipiert sei. „Schließlich möchten wir auch Familien vor Ort zeigen, dass unsere Ferienregion ganzjährig gut aufgestellt ist.“

Ideen für drinnen und draußen

Aktives Erleben mit Entspannungs-Charakter ist also Trumpf in den kommenden knapp fünf Wochen in frischer Herbstluft. Neben der Infrastruktur an gut beschilderten Wanderwegen und Bike-Touren kommen Spaß und Action nicht zu kurz. Allein die Angebote am Erlebnisberg Kappe lassen Familien-Herzen höher schlagen. Wer es dynamischer mag, kommt ebenfalls voll auf seine Kosten. Einen Nervenkick bieten garantiert der „Astenkick“ in Altastenberg oder die Sky-Fly-Zip-Line im Skiliftkarussell Winterberg. Die Kartbahnen in Niedersfeld und Neuastenberg oder das Mountaincart-Angebot an der Ruhrquelle bieten ebenfalls rasanten Spaß. Weniger schnell sind die Adventuregolf-Anlage in Grönebach oder die Sommerrodelbahnen. Empfehlenswert sind auch die Familien-Quizwanderung, der Klima-Erlebnis-Pfad und die Themenwanderwege.

Auch Indoor versprechen die Ferien Action oder Entschleunigung. Dafür stehen unter anderem Kartfun, Paintball, Indoorspielplätze oder die heimischen Museen. Die Stollen des Besucherbergwerks Ramsbeck sind immer einen Ausflug wert. Mit dem Bowlhaus und einem Kinobesuch lässt sich ebenfalls eine schöne Zeit verbringen.

Eine Übersicht über Freizeiteinrichtungen, Schwimmbäder, Wanderwege für Familien, den Trailpark, Spielplätze und wiederkehrende Veranstaltungen rundet das Veranstaltungsprogramm für die Herbstferien ab.

Auskunft zum Ferienprogramm:Tourist-Information Winterberg: 0 29 81/92 50 0 oder per Mail an info@winterberg.deTourist-Information Hallenberg: 0 29 84/82 03 oder hallenberg@winterberg.de.

