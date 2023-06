Ausflug nach Willingen: Vier Freizeittipps für Familien

Der Viadukt in Willingen: In dem Urlaubsort gibt es viel zu erleben.

Willingen. Erstklassige Events und Freizeitmöglichkeiten locken das ganze Jahr nach Willingen. Diese vier Ausflugtipps garantieren Spaß für die Familie.

In der Ferienregion Willingen an der Grenze zum Hochsauerland ist die Angebotsvielfalt so groß wie kaum anderswo. Ein perfekter Ganzjahresurlaubsort in der Mitte Deutschlands für Jung und Alt. Willingen liegt idyllisch eingebettet inmitten der grünen Mittelgebirgslandschaft und ist ein Freizeit- und Urlaubsparadies. Gerade Familien profitieren von der Vielfalt der Angebote, denn hier findet jeder sein Glück und das, was ihm Spaß macht. Der Event-und Freizeitkalender hält so einiges bereit. Naturliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten und können die Gegend auf vielfältige Weise mit allen Sinnen genießen. Radtouren, ausgedehnte Wanderungen in Wald und Natur oder auch Kutsch- und Planwagenfahrten gibt es hier ebenso wie einen Tierpark und Urlaub auf dem Bauernhof. Als Vier-Jahreszeiten-Reiseziel bietet Willingen tolle Freizeiteinrichtungen und Aktivitäten das ganze Jahr über, unabhängig vom Wetter. Auch in den kommenden Sommerferien gibt es wieder ein umfangreiches Programm für die ganze Familie.

Der Willinger Familiensommer bietet jeden Tag ein spannendes Programm für Kinder und Eltern. Gemeinsame Unternehmungen und ein großer Spaßfaktor sind garantiert. Klettern im Hochseilgarten, Hip-Hop-Dance, Kanufahren am Diemelsee, geführte Biketouren und mehr stehen zur Auswahl. Oder wie wäre es mit Familienwanderungen mit Natur-Wanderführer, Mitmachzirkus, Exkursionen in den Lebensraum der Biber, Bauernhof-Erlebnistage, Musikveranstaltungen und spannende Führungen im Bergwerk?

1. Im Wald baden?

Wer etwas Neues ausprobieren und im Wald baden möchte, kann auch das in Willingen tun. Der Aufenthalt im Wald ist wie eine Aromatherapie: Das Einatmen der ätherischen Öle, die die Bäume in die Luft abgeben, stärkt das Immunsystem. Hinzu kommt das bewusste Wahrnehmen der Natur, des Geruchs des Waldes, der rauen Rinde der Bäume, das Rascheln der Sträucher und vieles mehr. Alles das beruhigt den Geist. Das versteht man unter Waldbaden. Man entdeckt inspirierende Orte, genießt Stille, inneren Frieden und tankt Kraft. Das kann sehr spannend für die Familie sein und im heimischen Wald fortgeführt werden. Buchen kann man das gesamte Programm oder auch nur einzelne Bausteine bei der Tourist-Information Willingen.

2. Sich aktiv auspowern beim Mountainbiken

Wer Mountainbiking liebt ist genau richtig in Willingen. In der Willinger Bikewelt erlebt man das ganze Spektrum des Mountainbikens: Zum Beispiel in den Kids-Trails erste Versuche mit dem Mountainbike wagen, sich konditionell auf langen Runden fordern, oder die Herausforderung technischer Trails suchen. Eine Vielzahl abwechslungsreicher Touren führt durch das Sauerland mit seinen Hügeln und Bergen, über offene Hochflächen und tiefe Wälder, durch reizvolle Täler und grüne Wiesen. Für Kinder ab fünf Jahren gibt es im MTB ZONE Bikepark einen eigenen Übungsparcours. Wer schon etwas geübter ist, radelt auf Flow-Trails und einfachen Table-Lines – ideal ab etwa acht Jahren. Mit etwas Übung können sich Familien an die großen Strecken heranwagen. Hoch geht’s immer ganz bequem samt Bike hinauf mit dem K1-Sessellift. Im Angebot sind vergünstigte Tagestickets für Familien. Wer den Park und den Sport erst einmal kennenlernen möchte, versucht es mit einem Schnupperpaket für die ganze Familie. Tickets, Bikes und Protektoren für zwei Stunden sind inklusive. Viele Tipps für Familien, die das erste Mal in einem Bikepark sind, gibt es auf www.mtbzone-bikepark.com/familien.

3. Ausflug zu den Bibern

Wer den Biber gern mal näher kennenlernen möchte, bucht eine Exkursion beim Naturpark Diemelsee. Hier kann man sich auf eine spannende Tour ins Land der Biber begeben. Das zweitgrößte Nagetier der Welt ist ein begabter Baumeister, der sich seinen Lebensraum in den Flussauen der Diemel so gestaltet, wie er ihn zum Leben und Überleben braucht. Durch den stetigen Einsatz seiner kräftigen, nachwachsenden Nagezähne entstehen tolle Staudämme und Biberburgen. Veranstaltet werden die Exkursionen im Sommerhalbjahr vom Naturpark Diemelsee. Die Termine findet man im Willinger Veranstaltungskalender. Und wer Ritter und Burgfräulein mag, der wird sicher gern eine Wanderung auf dem Ringwallweg Schwalenburg unternehmen. 1200 Jahre alt ist die frühere Großburg des frühen Mittelalters. Mauerreste und ein noch erhaltenes Tor erinnern an die glorreichen Zeiten des Bauwerks. Mithilfe von Schautafeln lässt sich die Geschichte erkunden. Vom Besichtigungsturm aus hat man einen tollen Blick aus der Vogelperspektive über die Schwalenburg und weit übers Upland.

4. Bauernhof-Erlebnistag

Auf dem Bauernhof der Familie Faß wartet ein abwechslungsreiches Programm rund um den Bauernhof und das Landleben. Wer Lust hat, das zu entdecken und mehr zu erfahren über die Menschen und die Tiere, die dort leben, kann den Familienhof besuchen und zum Beispiel beim Bauernhof-Erlebnistag mitmachen.Gestartet wird mit einer Rundtour durch den Kuhstall, um die Milchkühe und deren Kälber kennenzulernen und um zu erfahren, wie sie leben. Interessant ist auch der Melkroboter. Hier kann man zuschauen, wie das Melken der Kühe funktioniert. Im Anschluss geht es ins Butterstübchen, wo jeder selber Butter herstellen darf. Anschließend kommt die Kräuterbutter auf das frische Brot und jeder darf probieren. Auch eine Kaffee-Pause gehört dazu. Ein Buffet aus frisch gebackenen Kuchen, dazu Kaffee und Kakao sowie Kaltgetränke warten auf die hungrigen Gäste. Die Kinder können gern auch in der Spielscheune die Heuballen erklimmen und die anderen tollen Spielgeräte nutzen. Dann wartet die speziell dafür ausgebildete Reitkuh „Mila“ auf dem Reitplatz auf die Kinder und Jugendlichen. Und jeder darf einmal auf Mila reiten. Was für ein Erlebnis!Im Anschluss lernen die Kids all die anderen Bauernhoftiere kennen, erfahren Wissenswertes über die Nutztiere und füttern diese mit dem bereitgestellten Futter. Hier darf natürlich ausführlich gestreichelt werden. Am Ende der Rundtour werden Ponys und Esel auf den Reitplatz zum Putzen, Kuscheln und Ponyreiten geholt. Wer möchte, kann zum Abschluss am Quiz teilnehmen, um das „Bauernhof-Diplom“ zu erlangen. Eine schöne Erinnerung an einen Tag voller Abenteuer im Upland.

Weitere Informationen: Tourist-Information Willingen, Am Hagen 10, D-34508 Willingen (Upland), Tel. +49 (0)5632-9694353, willingen@willingen.de, www.willingen.de;

