Ausgangssperre im Landkreis Waldeck-Frankenberg aufgehoben

Volle Parkplätze an der Ettelsberg-Talstation und viele Touristen auf den Pisten: damit soll jetzt auch in Willingen Schluss sein.

Willingen Immer noch hohe Inzidenzwerte von knapp 200. Aber der Landkreis Waldeck Frankenberg hebt die nächtliche Ausgangssperre auf.

Von Thomas Winterberg

Willingen. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hebt die nächtliche Ausgangssperre auf. Das hat die Kreisverwaltung in Korbach mitgeteilt. Seit dem 21. Dezember durften die Bürger im hessischen Nachbarkreis ihre Wohnungen zwischen 21 und 5 Uhr nicht verlassen. Grund dafür waren die extrem hohen Fallzahlen bei den Corona-Erkrankten.

Immer noch hohes Infektionsgeschehen

Das Infektionsgeschehen im Landkreis sei zwar weiterhin hoch, habe sich aber in den vergangenen Tagen auf einem konstanten Level mit einem durchschnittlichen Inzidenzwert von knapp unter 200 vorerst stabilisiert, heißt es. Wie bereits berichtet, sieht sich der Landkreis allerdings gezwungen, per Allgemeinverfügung an anderer Stelle tätig zu werden. Er hat zunächst im Zeitraum vom 8. bis 10. Januar das Betreten der Ski- und Rodelhänge sowie der zugehörigen Parkplätze in der Gemeinde Willingen verboten.

Situation kaum noch beherrschbar

Wie mehrfach berichtet, hatte das Winterwetter in den vergangenen Tagen zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die heimischen Wintersportregionen gelockt. Nachdem die Zufahrten nach Winterberg gesperrt worden waren, wurde die Situation im Upland wegen des Ansturms kaum mehr beherrschbar. Aus Gründen des Infektionsschutzes hat sich der Landkreis nun für die zunächst auf drei Tage ausgerichteten Einschränkung entschieden. „Mindestabstände sind bei der Masse an Tagestouristen weder einhaltbar, noch kontrollierbar gewesen – sogar im Freien. Auch die Maskenpflicht wurde vielfach missachtet“, berichtet der Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernent des Landkreises, Karl-Friedrich Frese. „Das Infektionsrisiko ist unter solchen Bedingungen enorm hoch.“ Man habe daher keine andere Möglichkeit gesehen, zum Schutz der Menschen im Landkreis und auch dem der Gäste nach Beratung mit der Gemeinde Willingen und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg die Besucherströme nun zeitweise durch Einschränkungen zu verringern. Sollte es notwendig sein, werde gegebenenfalls darüber hinaus über weitere Maßnahmen beraten. Der Landkreis appelliert an alle Menschen, die Regeln einzuhalten, die durch die Ordnungsbehörden der Gemeinde Willingen gemeinsam mit der Polizei in den kommenden Tagen umfassend kontrolliert werden. Verstöße werden mit Bußgeldern von bis zu 200 Euro belegt.

"Bleiben Sie zu Hause!"

„Waldeck-Frankenberg ist Tourismusregion Nummer eins in Hessen und grundsätzlich heißen wir jeden Gast von Herzen willkommen.“, sagt Landrat Dr. Reinhard Kubat. Der Wunsch, bei schönem Wetter Zeit mit den Liebsten bei Wintersport-Aktivitäten zu verbringen, sei mehr als nachvollziehbar. „Wir befinden uns aber inmitten der anhaltenden Pandemie. In der jetzigen Situation müssen wir daher schweren Herzens alle Gäste bitten, nicht herzukommen und Zuhause zu bleiben.“

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat unterdessen den unrühmlichen Spitzenplatz als Kreis mit dem höchsten Inzidenzwert ganz Hessens abgegeben. Der Wert liegt bei den Nachbarn laut hessischem Sozialministerium derzeit bei 174; vergangene Woche lag er noch bei 280. Trauriger Tabellenführer ist zurzeit der Landekreis Gießen mit einem Wert von 268,9.

Wenig aktuelle Zahlen

Laut Landkreis Waldeck-Frankenberg, der gestern Abend immer noch die Zahlen vom 2. Januar als aktuellste Daten auf seiner Homepage präsentierte, liegt der Wert noch bei 206,6. Als aktuelle infiziert weist der Kreis 146 Personen für Frankenberg, 95 für Korbach, 91 für Bad Arolsen, 16 für Lichtenfels und 15 für Willingen aus. Zu den unterschiedlichen Zahlen schreibt der Kreis: Die temporären Unterschiede zwischen den vom Landkreis veröffentlichten Zahlen und Statistiken zu den Veröffentlichungen anderer Stellen können unterschiedliche Gründe haben: Zum einen werden die Daten der unterschiedlichen Stellen nicht immer exakt zur gleichen Tageszeit aktualisiert. Zum anderen können unter anderem auch bei der Übermittlung der Daten an den unterschiedlichen Stellen Verzögerungen entstehen.