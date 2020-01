Autistisches Mädchen verirrt sich bei Willingen im Wald

Verirrt in Hessen, wieder aufgetaucht in Nordrhein-Westfalen. Ein 16-jähriges Mädchen hat in der Nacht zu Mittwoch bei eisiger Kälte einen Großeinsatz der Polizei im Raum Willingen ausgelöst. Die Jugendliche ist Autistin und war gegen 16 Uhr mit einer Gruppe im Bereich Ritzhagen oberhalb des Skiliftes in einem Waldstück unterwegs.

Plötzlich verschwunden

Offenbar eigenmächtig, so der Korbacher Polizeisprecher Dirk Richter, hatte sie sich von der Grupppe entfernt und war plötzlich verschwunden. Die Gruppe suchte daraufhin im nahen Wald und auch in Willingen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie dorthin zurückgekehrt war. Vergeblich.

Gegen 18 Uhr alarmierte die Wandergruppe aus dem hessischen Raum die Polizei in Korbach, die eine große Suche einleitete. Feuerwehr, Bergwacht, Polizeihubschrauber sowie Rettungs- und Suchhunde machten sich auf den Weg.

Die 16-Jährige war allerdings nicht nach Willingen zurückgelaufen, sondern hatte sich zunächst zu Fuß bis nach Bruchhausen und dann weiter nach Assinghausen durchgeschlagen. Das sind gut und gerne sechs Kilometer Luftlinie vom Ritzhagen bis ins Grimmedorf – und das bei eisigen Temperaturen.

Vorsorglich ins Krankenhaus

Laut Polizei soll sie sich von Haus zu Haus durchgefragt und um eine warme Mahlzeit gebeten haben. In Assinghausen wurde das Mädchen dann gegen 23.30 Uhr von der Polizei abgeholt und wegen leichter Unterkühlung vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.