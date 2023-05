Auto in Brilon ausgebrannt: Das sagen Polizei und Feuerwehr

Brilon. In Brilon brennt Donnerstagnacht ein Auto an der Freiladestraße aus. Als die Feuerwehr kommt, schießen Flammen bereits meterhoch in den Himmel.

Zum dritten Pkw-Brand binnen fünf Tagen, ist die Feuerwehr Brilon am Donnerstagabend (4. Mai) alarmiert worden. Als die zehn Einsatzkräfte nach der Alarmierung um 21.18 Uhr auf dem Supermarktparkplatz in der Freiladestraße eintrafen, stand der Wagen bereits im Vollbrand.

Auch der schnell eingeleitete Löschangriff konnte den Totalverlust nicht mehr verhindern. Ein Atemschutztrupp löschte das Feuer schließlich mittels Schaum. Der Einsatz war nach rund anderthalb Stunden beendet.

Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer auslöste.

Zwei weitere Fahrzeugbrände in den vergangenen Tagen

Bereits am 29. April war ein Auto an der Möhneburg (B 480) ausgebrannt. Der Wagen war während der Fahrt in Brand geraten. Einen Tag später gab es einen Fahrzeugbrand in Alme. Ein 30 Jahre altes Auto fing Feuer. Auch in diesen beiden Fällen geht die Polizei davon aus, dass es sich um technische Defekte handelt, die zu den Bränden führten.

