Auto winterfest machen: Experte Josef Götte gibt sechs Tipps

Hochsauerlandkreis. Jetzt kommt Schnee. Winterreifen sind gesetzt. Obermeister Josef Götte von der KFZ-Innung Brilon hat weitere Tipps, Autos winterfest zu machen.

Der Winter steht vor der Tür und auch der erste Schnee ist schon angekündigt. Die Vorbereitung des Autos auf die Witterung sollte vor den frostigen Temperaturen durchgeführt werden. Obermeister Josef Götte von der KFZ-Innung Brilon hat 6 Tipps für die Bürger, was wichtig ist, um das Fahrzeug winterfest zu machen.

Tipp 1: Das Auto morgens geöffnet zu bekommen

Damit man morgens überhaupt zur Arbeit kommt, sollten sich alle Schlösser öffnen lassen, Türen aufgehen und die Dichtungen nicht angefroren sein. Dazu müssten Schlösser und Schließzylinder geschmiert werden: Schließzylinder mit dünnflüssigem, kriechfähigen Wartungsöl, Schlösser und Schließfallen mit einem Haftschmierfett. Die Türdichtungen solle mit Silikonöl eingerieben werden. Das sollte regelmäßig wiederholt werden.

Josef Götte: Fällige Wartungen sollten vor dem Wintereinbruch durchgeführt sein. Foto: Brilon

Tipp 2: Der Motor soll sicher anspringen

Fällige Wartungen sollten vor dem Wintereinbruch durchgeführt sein (regelmäßiger Wechsel von Zündkerzen, beim Diesel Kraftstofffilter) erleichtern dem Motor den Start. Die Batterie sollte in Ordnung sein – ein Batterietest gibt hier Auskunft. Ein „Nachladen“ der Batterie ist in der Regel nicht nötig: das Bordladesystem muss es schaffen die Batterie zu laden – sonst liegt ein Defekt vor. Außerdem sollten die Autofahrer auf eine „stromsparende“ Fahrweise achten, insbesondere bei Kurzstreckenbetrieb. Alle nicht notwendigen Verbraucher sollte man ausschalten.

Tipp 3: Das Fahrzeug soll über alle Fahrbahnzustände (nass, trocken, kalt, verschneit, vereist) sicher zu fahren sein

An erster Stelle solle man eine witterungstaugliche Bereifung montieren lassen, im Sauerland sei die erste Wahl immer noch der Winterreifen mit mindestens 4 mm Profiltiefe. Alljahresreifen hätten mit Einschränkung ihre Berechtigung, wenn man das Fahrzeug im Fall des Falles stehen lassen kann – und /oder nicht z.B. im Schichtdienst arbeitet und bei allen Wetterlagen fahren muss. Außerdem sollte die Bremsanlage überprüft sein, um ungleiche Bremswirkung auszuschließen. Auf schwierigen Fahrbahnen könne ein Schiefziehen beim Bremsen schnell zum Schleudern führen.

Tipp 4: Das Fahrzeug soll über alle Witterungsbedingungen (Regen, Schnee, Nebel) sicher zu fahren sein (gute Sicht selbst, gute Sichtbarkeit für andere)

Die Scheibenwischer sollten in Ordnung sein, die Scheibenwaschanlage mit Frostschutz und Reiniger aufgefüllt sein. Beim zweiten Wischen muss die Scheibe sauber sein, sonst läge ein Fehler vor (Scheibenwischer oder Windschutzscheibe verschlissen). Auch die Klimaanlage sollte in Ordnung sein. Bei Wettersituationen mit hoher Luftfeuchtigkeit trockne die Klimaanlage die Luft und verhindere oder begrenze das Scheibenbeschlagen. Wenn das Fahrzeug noch nicht mit Tagfahrlicht ausgestattet ist, sollten die Autofahrer auch tagsüber mit Fahrlicht fahren. Dazu muss die Beleuchtung in Ordnung und korrekt eingestellt sein. Bei starkem Schneefall könne es nötig sein auch während der Fahrt anzuhalten und Scheinwerfer und Rückleuchten vom Schnee zu befreien.

Neben den üblichen und vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenständen wie Warnweste und Warndreieck sollte auch eine warme Jacke und/ oder eine Decke im Winter mitgeführt werden. Falls der Motor ausfallen würde, funktioniere auch die Heizung nicht.

Tipp 6: Das Fahrzeug soll den Winter ohne Folgeschäden überstehen

Der Korrosionsschutz sollte vor dem Winter geprüft und gegebenenfalls nachgearbeitet werden. Wenn es die Witterung erlaubt, sollten die Autofahrer regelmäßig eine Fahrzeugwäsche mit Unterbodenwäsche durchführen, allerdings nicht bei Frost oder drohendem Frost. Alle Fahrzeughersteller gäben den Werkstätten Wartungspläne an die Hand, die auf ihre Modelle abgestimmt sind. Wenn die Services nach diesen Punkten durchgeführt werden, sollte es zu keinen witterungsbedingten Ausfällen kommen.

