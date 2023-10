Autocross in Hesborn: Programm und Startzeiten im Überblick

Motorsportclub Hesborn lädt wieder zum Autocross auf dem Galgenberg ein. Im Überblick erfahren Sie alles, was Sie über das Event wissen müssen.

Hesborn. „Wir haben einfach Benzin im Blut.“ So begründen die Mitglieder des Motorsportclubs Hesborn (kurz MSC) die Faszination für ihr Hobby. Und diese Faszination strebt gerade wieder ihrem jährlichen Höhepunkt zu: dem zweitägigen Autocross auf dem Galgenberg mit dem Saisonfinale um die Meisterschaft des Deutschen Rallye-Cross-Verbands und des Westdeutschen Auto-Cross-Verbands am kommenden Wochenende.

1978 fand dann das erste offizielle Rennen statt

Schon in den 70er Jahren gab es (nicht nur) in Hesborn Motorsportbegeisterte, die zuhause an ihren Fahrzeugen schraubten, sie bei passender Gelegenheit auf den Feldwegen laufen ließen und gemeinsam fachsimpelten. 1978 fand dann das erste offizielle Rennen statt, da war der MSC noch gar nicht gegründet. 44 Teilnehmer traten gegeneinander an, nachdem Privatleute per Unterschrift die Haftung übernommen hatten. Im Januar 1979 wurde der MSC aus der Taufe gehoben und veranstaltete noch im gleichen Jahr ein Autocross-Rennen am Galgenberg unter dem „Nato-Wäldchen“, das seinen Namen von früheren Militärmanövern hatte. Gleich bei der ersten offiziellen Veranstaltung gingen über 100 Fahrer an den Start. Es wurde dafür extra ein Rundkurs in die Wiesen geschoben, der jahrelang Bestand hatte.

Die Veranstaltung ist ein Publikumsmagnet. Foto: Rita Maurer

Bis auf eine kurze, teils corona-bedingte Pause zwischen 2016 und 2021 organisieren die MSCler seitdem mit vielen ehrenamtlichen Helfern sowie Unterstützung von Landwirten und Feuerwehrleuten jeden Herbst auf einem Feld gegenüber der ersten Piste unweit des Lieser Stuhls eine mehrtägige Rennveranstaltung samt großem Fahrerlager, die sich längst zum Kult in der Rennszene entwickelt hat.

Zeitplan der Veranstaltung

Am Samstag, 7. Oktober, findet morgens ein freies Training statt, bevor ab ca. 10.30 Uhr bis in den frühen Abend hinein verschiedene Finalläufe starten. Höhepunkt ist ein rund anderthalbstündiges Nachtrennen mit 35 Fahrzeugen ab 19 Uhr. Sonntags beginnen um 11 Uhr die Vorläufe des DRCV, gegen 16.15 Uhr sind die Finalrennen um die Meisterschaft mit anschließender Siegerehrung geplant. Mit dabei sind auch vereinseigene Talente, denn sowohl in der Jugend- als auch in der Tourenwagenklasse sowie beim Spezialcross hat der MSC bereits mehrere erfolgreiche Fahrer hervorgebracht. Die meisten MSC-Mitglieder fahren allerdings gar nicht aktiv selbst. Was macht dann den Reiz an diesem Sport und den zeitraubenden Rennwochenenden aus? „Der Dreck, der Lärm, die Party und vor allem der unglaubliche Zusammenhalt innerhalb der Rennlager! Wir sind wie eine große Familie, jeder hilft jedem“, lautet die einhellige Antwort.

