Autofahren im Winter: Hier drohen Autofahrern Strafen

Hochsauerland. Im Winter mit Sommerreifen im Sauerland fahren - keine gute Idee. Es gibt im Winter noch einige Dinge, die man vor dem Losfahren erledigen sollte

Des einen Freud, des anderen Leid: Winter gehört untrennbar zum Sauerland und ist für den Sauerländer an sich eine jahreszeitlich bedingte Erscheinung. Aber Autofahrer – egal ob Einheimische oder Gäste – haben bei winterlichen Straßenverhältnissen eine besondere Sorgfaltspflicht – sich und anderen gegenüber. Ansonsten kann es sehr schnell teuer werden:

Zugegeben, es ist überspitzt formuliert, aber mit dem Zigarettenanzünder zwei Gucklöcher in die vereiste Scheibe zu „schmelzen“ oder ein kleines Sichtfenster an der Windschutzscheibe freizukratzen – das reicht nicht. HSK-Polizeisprecher Michael Schemme: „Das Auto muss vor dem Start vollständig von Eis und Schnee befreit sein. Hat man keine komplette Rundumsicht, kann es nicht nur gefährlich werden, es droht auch ein Bußgeld von 10 Euro.“ Wichtig: Auch Dach und Motorhaube müssen schnee- und eisfrei sein. „Bremst der Autofahrer plötzlich und kommt die Lawine in einem Schwapp vom Dach, schaffen das die Scheibenwischer nicht, die Sicht ist behindert und es kann gefährlich werden“, so Schemme. Auch der nachfahrende Verkehr ist sicherlich nicht amüsiert, wenn ihm/ihr plötzlich der Vordermann/die Vorderfrau durch herabfallenden Schnee die Scheibe dicht macht und die Sicht nimmt.

Gefahr durch Eisplatten auf Lkw-Planen

Noch gefährlicher wird es, wenn Lkw-Planen mit großen Eisplatten bedeckt sind: „Solche Fälle kommen regelmäßig zur Anzeige. Dabei gibt es technische Möglichkeiten, die Planen über Nacht wie ein Zelt aufzurichten, damit sich erst gar kein Schnee oder Eis ansammeln kann“, so Schemme. Hier sieht der Gesetzgeber bei Zuwiderhandlung 25 Euro Bußgeld vor. „Solche Eisplatten können sehr gefährlich sein. Wer hinter so einem Wagen unterwegs ist, sollte die Polizei rufen und seinen Standort durchgeben, damit die Kollegen einschreiten können.“

Der ADAC verweist auf zwei weitere No-Gos im winterlichen Straßenverkehr: Ein nicht lesbares Kennzeichen kann mit fünf Euro zu Buche schlagen. Und wer seinen Motor warmlaufen lässt, handelt sich schnell ein Bußgeld wegen unnötigen Lärms und vermeidbarer Umweltbelastung von bis zu 80 Euro ein.

Stichwort Winterreifen

Und dann ist da noch das Thema Winterreifenpflicht, das – wie alle anderen – im bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog (was für ein Wort!) geregelt ist. Der Aspekt dürfte vor allem für Wochenendurlauber interessant sein, die aus schneefreien Gebieten ins Sauerland reisen und oft erstaunt sind, dass der Schnee nicht nur auf den Pisten, sondern auch auf den Straßen liegt. Als Tatbestand heißt es: „Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen Reifen für winterliche Wetterverhältnisse“ – und das macht dann sofort 60 Euro Bußgeld und reicht auch schon für einen Punkt in Flensburg. Wenn dann noch andere behindert werden (80 Euro plus Punkt) oder gar ein Unfall passiert (120 Euro plus Punkt), wird es zunehmend teurer. Der ADAC: „In Deutschland gibt es zwar keine generelle Winterreifenpflicht, aber eine situative: Sobald die Straßenverhältnisse winterlich sind, müssen Winterreifen aufgezogen sein.“ Die Polizei rät: Immer den Sicht- und Wetterverhältnissen angepasst fahren, was besonders im Winter wichtig ist. Daher vorausschauend und vorsichtig fahren, also Geschwindigkeit anpassen und einen größeren Abstand zum Vorausfahrenden einhalten.

Winterreifen - eine Frage des Profils. Foto: Patrick Pleul / dpa

Ein Blick auf Bürgersteige, Gehwege und private Grundstücke: Fällt am Tag frischer Schnee, muss er vom Hauseigentümer beseitigt werden, sobald der Schneefall endet. Bei Eisglätte tagsüber muss der Gehweg umgehend gestreut werden. Die Räum- und Streupflicht besteht werktags von 7 Uhr bis 20 Uhr, sonn- und feiertags von 8 Uhr bis 20 Uhr. Nach 20 Uhr gefallener Schnee muss bis 7 Uhr beziehungsweise 8 Uhr des Folgetages geräumt werden. Das Vernachlässigen der Räum- und Streupflicht kann unter Umständen teuer werden. So können Bußgelder festgesetzt werden. Noch teurer wird es, wenn ein Passant stürzt und sich dabei verletzt. Wer nicht ausreichend geräumt oder gestreut hat, muss dann mitunter Schadensersatz zahlen.

In manchen Städten darf man übrigens aus Umweltschutzgründen nicht einfach zum Streusalz greifen. Als Alternativen wird auf Sand, Splitt, mineralische, stumpfe Streumittel und umweltfreundliches Granulat verwiesen. In den meisten Sauerländer Städten - zum Beispiel in Winterberg - gilt das Salzstreuverbot nicht.

